Revansot vett szlovák bajtársán Bolhás legerősebb tűzoltója – videóval

Címkék#sonline video#Ifj Bodó László#korcsoportjában#Papp János

Két éve sikerült a Bolhási Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület tűzoltóját maga mögé utasítania a TFA Team Slovakia tagjának, Adrian Ficik-nek.

Harsányi Miklós
 A somogyi tűzoltó azonban idén revansot vett, derült ki a somogyi  katasztrófavédelem szerdai tájékoztatójából. A szlovák tűzoltók is szívesen teszik próbára magukat a magyar tűzoltók között, ezért rendszeresen megmérettetnek a TFA-FCC HUNGARY (az ország legerősebb tűzoltója) nemzetközi tűzoltóversenyen. Idén a magyar tűzoltók is felvették a kesztyűt a szomszédoknál. Kiss János a 45 év felettiek korcsoportjában a dobogó tetejére állhatott fel. 

Sőt, a bolhási önkéntes tűzoltó aranyérmet szerzett Papp János tűzoltó századossal, mezőtúri szolgálatparancsnokkal párban is. A KÖTÉL Egyesületet képviselve ifj. Bodó László korcsoportjában ezüstérmet szerzett, Tikász Ernesztina Tallós Viktóriával párban ugyancsak a dobogó második fokára állhatott fel. 

 

