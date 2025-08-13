Revansot vett szlovák bajtársán Bolhás legerősebb tűzoltója – videóval

A somogyi tűzoltó azonban idén revansot vett, derült ki a somogyi katasztrófavédelem szerdai tájékoztatójából. A szlovák tűzoltók is szívesen teszik próbára magukat a magyar tűzoltók között, ezért rendszeresen megmérettetnek a TFA-FCC HUNGARY (az ország legerősebb tűzoltója) nemzetközi tűzoltóversenyen. Idén a magyar tűzoltók is felvették a kesztyűt a szomszédoknál. Kiss János a 45 év felettiek korcsoportjában a dobogó tetejére állhatott fel.

Sőt, a bolhási önkéntes tűzoltó aranyérmet szerzett Papp János tűzoltó századossal, mezőtúri szolgálatparancsnokkal párban is. A KÖTÉL Egyesületet képviselve ifj. Bodó László korcsoportjában ezüstérmet szerzett, Tikász Ernesztina Tallós Viktóriával párban ugyancsak a dobogó második fokára állhatott fel.