Kiadták a narancs riasztást, leszakad az ég Somogyban

Búcsút inthetünk a nyári kánikulának. Kiadták a narancs riasztást, csütörtökön leszakad az ég Somogyban.

Búcsút inthetünk a nyári kánikulának: kiadták a narancs riasztást, csütörtökön leszakad az ég Somogyban. 

Narancs riasztás a déli országrészre Fotó: Veres Viktor
Narancs riasztás a déli országrészre Fotó: Veres Viktor

Narancs riasztás Somogyra

Csütörtökön heves zivatarok várhatók a déli vármegyékben. A HungaroMet narancs riasztást adott ki: villámlás, jégeső és viharos szél jön.

A szerdai veszélyjelzése szerint csütörtökön a déli országrészben hevesebb zivatarokra kell készülni. Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetés érvényes zivatarok miatt, az ország többi részén elsőfokú (sárga) a riasztás.


Heves zivatar – narancs: Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád.
Kockázat: gyakori villámlás, 60–80 km/h-s viharos széllökések, intenzív csapadék, jégeső.
Zivatar – sárga: az ország többi része csütörtök éjfélig.
Felhőszakadás – sárga: Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Pest, Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén.
Rövid idő alatt 25–30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
Magas középhőmérséklet – sárga: Békés és Csongrád-Csanád; a napi közép 25 °C felett alakulhat.
Időbeli lefolyás (csütörtök)
Reggel–délelőtt: az északkeleti térségben még előfordulhatnak zivatarok, majd fokozatosan elhagyják az országot.
Délután eleje: átmeneti szünet után délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek cellák.
Késő délután–este: délen heves zivatarok is kialakulhatnak; a cellák rendszerbe szerveződhetnek.
Késő este: a zivatartevékenység fokozatosan gyengül, de nem szűnik meg teljesen.

 

