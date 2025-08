Néhány nap és újra berobban a RockBalaton a vízparton

Vadonatúj helyszínen, sokkal több élménnyel és a megszokott színvonallal várja idén a rockzene rajongóit a RockBalaton fesztivál, a nyár egyik legjobban várt zenei eseménye. A közkedvelt családi rendezvény idén az fonyód-alsóbélatelepi Napsugár Campingbe költözött, hogy még hangulatosabb helyszínen szórakoztassa a látogatókat. A fesztivál nem kizárólag a zenéről szól. Különlegessége, hogy a Balaton közvetlen közelében, árnyas fák alatt, barátságos, családias hangulatban zajlik. A látogatók sátorozhatnak, strandolhatnak és közben élvezhetik a legjobb magyar rockzenekarok koncertjét – mindezt egy olyan közegben, ahol a rajongók és a zenészek között alig van távolság.

RockBalaton Fesztivál 2025 – a legjobb bandák fellépésével várják a rajongókat

Fotó: Kajetan Jacint

Leander Kills-től a Kárpátiáig – a hazai rock elitje a RockBalatonon

A fesztivál idén is a hazai rockélet legnagyobb neveit vonultatja fel. A pénteki nyitónapon a Leander Kills, a P. Mobil és a Depresszió gondoskodik a hangulat beindításáról, míg szombaton az Ossian és a Totális Metál viszik tovább a lendületet. Vasárnap este pedig a legendás Pokolgép és a Kárpátia zárják a fesztivált – méltó búcsút intve a nyár egyik legemlékezetesebb hétvégéjének.

Jótékonyság és véradás

Természetesen idén sem marad el a jótékonyság: idén a dalok Nemes Marciért is szólnak majd, hiszen a Fesztiválon üvegperselyekben gyűjtünk a Duchenne-szindrómás kisfiú gyógykezelésére, amelybe bárki betehet neki tetsző összeget, ezzel is támogatva a beteg Marci családját. Pénteken szinte már szokásos véradást tartunk, amelyre érdemes előzetesen időpontot foglalni. Bárki a karját nyújthatja délután 1 és 5 óra között a fesztivál területén felállított véradó sátorban, ha be tudja mutatni TAJ kártyáját é személy igazolványát, valamint lakcímkártyáját. A szervezők idén is gondoltak a fiatalabb generációra: 14 év alattiak számára a belépés ingyenes, nagykorú kísérő jelenlétében. A jegyek elővételben már elérhetők, napijegyek és teljes hétvégés bérletek is vásárolhatók.