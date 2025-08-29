3 órája
Rolleres szenvedély a kaposvári gyerekeknél
A gyerekek közül sokan felelőtlenül közlekednek a rollerrel, tisztelet a kivételnek. Nem csoda, ha bekövetkezik a rolleres baleset, amiből le kellene vonni a tanulságot, inkább előbb, mint utóbb.
Nem tehetek róla, beragadt, nem akarja abbahagyni! – kiáltotta oda az édeanyjának egy 12 éves forma fiú, aki megállás nélkül rollerezett egy kaposvári parkban, ide-oda cikázva. Közben a jármű dudája szakadatlan szólt, és az anyuka erre figyelmeztette a gyermekét, no meg arra is, hogy időseket, babakocsiban alvó csecsemőket zavarhatja a fülsiketítő zaj. A gyereket a távolról felhangzó anyai intelem kevéssé foglalkoztatta, sokkal inkább a száguldás öröme, esze ágában sem volt megállni.
A rollerezés szenvedélye
A rollerezés szenvedély sok kiskamaszt megérintett, és a jelek szerint a szülők tehetetlenek. Egy babakocsit toló édesapa panaszolta, hogy megállt benne az ütő, amikor elhúzott mellette egy kiskölök rollerrel repesztve a kaposvári járdán, teljes gázzal. A rolleres arcát bukósisak takarta, nem felismerhető módon. A gyalogos ilyenkor csak szitkozódni tud, átvillan az agyán, hogy előkapja a mobiltelefont, és tárcsázza a rendőrséget, de végül inkább továbbsiet a dolgára. A rolleres gyerek is, bár neki láthatóan a száguldás a fontos.
Csúnya rolleres baleset Kaposváron – súlyos sérüléssel szállították a kórházba a kislánytKiskorú lány szenvedett rolleres balesetet, súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Megdöbbentően súlyos baleset történt Kaposváron, éjjel 11 órakor, írta meg a Sonline.hu és a rendőrség is. Egy 13 éves lány súlyosan megsérült, és rolleres társai a sorsára hagyták, mert fontosabb volt nekik, hogy elrejtsék a bokrok alatt a rollereket, miután az egyik, 14 éves életkort be nem töltő fiút korábban már eltiltották a járművezetéstől. Az, hogy esetleg a szülők is eltiltsák a gyerekeket a rollerezéstől, nem tudom, hogy vajon felmerült-e az érintettekben. Ahogy az meg a hatóságokban, hogy oktatást esetleg vizsgát tegyenek-e a fiatal rolleresek. Talán kevesebb lenne a hajmeresztő baleset.