Rolleres szenvedély a kaposvári gyerekeknél

Nem tehetek róla, beragadt, nem akarja abbahagyni! – kiáltotta oda az édeanyjának egy 12 éves forma fiú, aki megállás nélkül rollerezett egy kaposvári parkban, ide-oda cikázva. Közben a jármű dudája szakadatlan szólt, és az anyuka erre figyelmeztette a gyermekét, no meg arra is, hogy időseket, babakocsiban alvó csecsemőket zavarhatja a fülsiketítő zaj. A gyereket a távolról felhangzó anyai intelem kevéssé foglalkoztatta, sokkal inkább a száguldás öröme, esze ágában sem volt megállni.

A rolleres baleset helyszíne

Fotó: police.hu

A rollerezés szenvedélye

A rollerezés szenvedély sok kiskamaszt megérintett, és a jelek szerint a szülők tehetetlenek. Egy babakocsit toló édesapa panaszolta, hogy megállt benne az ütő, amikor elhúzott mellette egy kiskölök rollerrel repesztve a kaposvári járdán, teljes gázzal. A rolleres arcát bukósisak takarta, nem felismerhető módon. A gyalogos ilyenkor csak szitkozódni tud, átvillan az agyán, hogy előkapja a mobiltelefont, és tárcsázza a rendőrséget, de végül inkább továbbsiet a dolgára. A rolleres gyerek is, bár neki láthatóan a száguldás a fontos.