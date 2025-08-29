augusztus 29., péntek

Rolleres szenvedély a kaposvári gyerekeknél

Címkék#rolleres baleset#gyerek#baleset

A gyerekek közül sokan felelőtlenül közlekednek a rollerrel, tisztelet a kivételnek. Nem csoda, ha bekövetkezik a rolleres baleset, amiből le kellene vonni a tanulságot, inkább előbb, mint utóbb.

Kovács Gábor László

Nem tehetek róla, beragadt, nem akarja abbahagyni! – kiáltotta oda az édeanyjának egy 12 éves forma fiú, aki megállás nélkül rollerezett egy kaposvári parkban, ide-oda cikázva. Közben a jármű dudája szakadatlan szólt, és az anyuka erre figyelmeztette a gyermekét, no meg arra is, hogy időseket, babakocsiban alvó csecsemőket zavarhatja a fülsiketítő zaj. A gyereket a távolról felhangzó anyai intelem kevéssé foglalkoztatta, sokkal inkább a száguldás öröme, esze ágában sem volt megállni. 

A rolleres baleset helyszíne Fotó: police.hu
A rolleres baleset helyszíne
 Fotó: police.hu 

A rollerezés szenvedélye

A rollerezés szenvedély sok kiskamaszt megérintett, és a jelek szerint a szülők tehetetlenek. Egy babakocsit toló édesapa panaszolta, hogy megállt benne az ütő, amikor elhúzott mellette egy kiskölök rollerrel repesztve a kaposvári járdán, teljes gázzal. A rolleres arcát bukósisak takarta, nem felismerhető módon. A gyalogos ilyenkor csak szitkozódni tud, átvillan az agyán, hogy előkapja a mobiltelefont, és tárcsázza a rendőrséget, de végül inkább továbbsiet a dolgára. A rolleres gyerek is, bár neki láthatóan a száguldás a fontos.   

Megdöbbentően súlyos baleset történt Kaposváron, éjjel 11 órakor, írta meg a Sonline.hu és a rendőrség is. Egy 13 éves lány súlyosan megsérült, és rolleres társai a sorsára hagyták, mert fontosabb volt nekik, hogy elrejtsék a bokrok alatt a rollereket, miután az egyik, 14 éves életkort be nem töltő fiút korábban már eltiltották a járművezetéstől. Az, hogy esetleg a szülők is eltiltsák a gyerekeket a rollerezéstől, nem tudom, hogy vajon felmerült-e az érintettekben. Ahogy az meg a hatóságokban, hogy oktatást esetleg vizsgát tegyenek-e a fiatal rolleresek. Talán kevesebb lenne a hajmeresztő baleset.  

  

 

