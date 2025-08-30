Így törnek utat a romák a polgárosodáshoz - Kaposváron kezdődött a tanév a szakkollégiumoknak

A roma szakkollégiumok hálózata XV. tanévnyitóját Kaposváron rendezték meg a hétvégén, a tanévnyitó ünnepi istentisztelettel egybekötve a nagyboldogasszony székesegyházban. Mintegy 250 diák és szakkollégiumi vezetők, fenntartók találkoztak. Hazánk 9 városában 11 roma szakkollégium működik, ebből 9 egyházi, és kettő egyetemi fenntartású.

Közös áhítat a roma szakkollégiumok hallgatóinak Fotó: Muzslay Péter

Közös tanévnyitóra gyűltek össze a roma szakkollégiumok hallgatói

– Az egyetlen közös bennük a sokszínűség, de ezzel együtt a roma szakkollégiumok segítenek kezelni az értelmiségi lét kihívásait, melyekkel a hátrányos helyzetű roma közösségekből érkezők néznek szembe, és közben diplomához juttatja őket – mondta köszöntőjében a házigazda kaposváriak nevében Kovács Zoltán, a MATE Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium (SZIERSZ) igazgatója, aki hozzátette: a kaposvári szakkollégium baráti közösségként is felfogható, és a tagjaiknál a kettős identitást erősítik.

Kovács Zoltán, a SZIERSZ igazgatója

Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója felhívta a figyelmet a SZIERSZ-nél működő mentor programra, a tehetséggondozásra, a Tanítsunk Magyarországért programban való részételükre, és arra, hogy rendszeresen beás vers-és mesemondóversenyeket is rendeznek.

A kaposváriak a becsületes tudásra és a munkára építik a jövőt, romák és nem romák közösen, mutatott rá köszöntőjében Kárpáti Tímea alpolgármester, aki megemlítette, hogy az önkormányzat sikeres ösztöndíj programot működtet évek óta a roma diákoknak.

Sztojka Attila államtitkár

– A roma szakkollégiumok hallgatói törnek utat a romák polgárosodásához – fordult a fiatalokhoz Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára, aki szerint ezen a téren példát mutatnak Európának. A romák felzárkóztatásához a kormány 700 millió forintos támogatása is hozzájárul, tette hozzá. Kiemelte, hogy a hallgatók 90 százaléka el tud helyezkedni a munkaerőpiacon. Nekik köszönhetően is a hazai romák között az érettségivel és diplomával rendelkezők száma megduplázódott, és a 8 általánost végzettek aránya 24 százalékról 13 százalékra csökkent, ismertette.