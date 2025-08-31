Rómába vitték el a magyar néptánc hírét a látrányiak

– Római utunk minden pillanata felejthetetlen volt – írták közösségi oldalukon. – Néptánccsoportunk számára óriási megtiszteltetés és életre szóló élmény, hogy Rómában képviselhettük Somogyországot, s rajta keresztül hazánkat, Magyarországot.

Arról is beszámoltak: külön köszönettel tartoznak a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesületnek, amiért bizalmukkal megtiszteltek őket, és lehetőséget kaptak arra, hogy együtt mutassák be buzsáki népviseletben a magyar néptánc gazdag örökségét az olaszországi eseményen.

– Nem vagyunk hivatásos táncosok csak lelkes hagyományőrzők, akik szívből, szeretettel, kitartással készültek erre a fellépésre nem sajnálva idejüket, energiájukat és saját pénzüket – derült ki a bejegyzésből. – Látrányból tizennégy táncos vett részt a közös munkában.