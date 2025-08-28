2 órája
Kiapadt a Zselic egyik híres forrása: veszélyben a Ropolyi-tó?
Olvasónk jelezte, hogy kiapadt a Zselicben található Dugás-kút. A forrás nemcsak a természetjárók egyik kedvelt célpontja, hanem a Ropolyi-tó vízutánpótlásában is fontos szerepet játszik. A tó szintje mostanra aggasztóan lecsökkent, a mederben alig maradt víz.
A Ropolyi-tó ügyében megkerestük a SEFAG Zrt.-t is, ahol Kovácsné Kiss Zita, a Vadgazdálkodási és Turisztikai Osztály kommunikációs referense tájékoztatott minket a helyzetről.
A SEFAG-ot kérdeztük a Ropolyi-tó helyzetéről
Elmondása szerint a Dugás-kút elapadásának oka az elmúlt időszak csapadékhiánya. Hangsúlyozta, hogy a forrás eltűnése negatívan hat a környék élővilágára, hiszen vízigényes fajok jelentek meg a völgyben, ugyanakkor a Ropolyi-tó esetében ez nyáron nem okoz gondot, mivel a tó záportározóként működik.
A SEFAG válaszából az is kiderült, hogy több helyen mérnek csapadék- és talajnedvességadatokat, így folyamatos a megfigyelés. Korábban is előfordult már, hogy a forrás elapadt, de az őszi csapadékesemények után ismét várható, hogy lesz víz a Dugás-kútban.
A Dugás-kút a térség egyik legismertebb forrása: kőből rakott, boltíves foglalata és egykori fadongás medencéje miatt különleges látványt nyújtott. Nevét is a vízgyűjtő dongákról kapta.
A Ropolyi-tó a környék egyik legszebb kirándulóhelye, ahol stégek, pihenőházak és erdei tanösvények várják a látogatókat. A vízszint drasztikus apadása nemcsak a tó élővilágát fenyegeti, hanem a természetjárók élményét is csökkenti.
A szakemberek szerint az idei száraz időjárás és a csapadékhiány is közrejátszhat abban, hogy a Zselic forrásai, köztük a Dugás-kút is elapadtak. A természetbarátok remélik, hogy a következő időszak csapadékosabb lesz, és a forrás újra életre kel.