augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vidra

2 órája

Semmi pánik, teljesen normális, hogy ragadozó emlőst videóztak a Balatonban - Videó

Címkék#emlős#Balatonban#víz

Semmi pánik! A vidra jelenlététől a Balatonban nem kell félnünk.

Molnár Dániel
Semmi pánik, teljesen normális, hogy ragadozó emlőst videóztak a Balatonban - Videó

Fotó: Olvasói videó

Olvasónk egy videót osztott meg velünk, amelyen egy boldogan lubickoló vidra látszik a Balatonban. Cikkünk folytatásaként a témával kapcsolatban megkérdeztük a Petesmalmi vidrapark vezetőjét, Balogh Mártát, aki elmondta, hogy a vidrák jelenléte a Balatonban teljesen megszokott,  normális jelenség. Sőt nagyon is pozitív képet mutatnak a Balaton vízminőségéről. Ahol a környezeti feltételek adottak úgy, mint a tiszta, jó minőségű víz és a halak, ott a vidra megtalálható Magyarországon, tette hozzá Balogh Márta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu