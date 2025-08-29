Semmi pánik, teljesen normális, hogy ragadozó emlőst videóztak a Balatonban - Videó

Olvasónk egy videót osztott meg velünk, amelyen egy boldogan lubickoló vidra látszik a Balatonban. Cikkünk folytatásaként a témával kapcsolatban megkérdeztük a Petesmalmi vidrapark vezetőjét, Balogh Mártát, aki elmondta, hogy a vidrák jelenléte a Balatonban teljesen megszokott, normális jelenség. Sőt nagyon is pozitív képet mutatnak a Balaton vízminőségéről. Ahol a környezeti feltételek adottak úgy, mint a tiszta, jó minőségű víz és a halak, ott a vidra megtalálható Magyarországon, tette hozzá Balogh Márta.