Agyonverte a fülledt idő a nyaralókat a másodfokú viharjelzésben – Siófokon elmaradt a hidegfront

Olyan időjárás volt, amikor nehéz eldönteni, inkább kirándulni induljon-e az ember, vagy fürdőruhát húzzon. Siófokon a nyaralók mindkét lehetőséget kihasználták. Volt, aki strandolt, mások biciklire pattantak, vagy hajókirándulásra mentek. Csapadékról szó sem volt, a hidegfrontból pedig semmit sem lehetett érezni.

Siófokon elmaradt a hidegfront, sokan voltak a strandon vasárnap

Fotó: Krausz Andrea

A másodfokú viharjelzésben is meleg volt Siófokon

A meteorológusok ugyan délutánra másodfokú viharjelzést adtak ki, de ez nem tántorította el a fürdőzőket. A 30 km/órás északi szélben a hullámok helyenként elérték az 55 centimétert, ami inkább izgalmasabbá tette a csobbanást.

A sportkedvelők számára pedig egyenesen ideális volt a szél: előkerültek a szörfök és a kite-ok. A siófoki hajóállomás szintén megtelt élettel. A legtöbben gyerekekkel érkeztek, akiknek nagy élményt jelentett a sétahajózás vagy a kalózhajó. Kerékpárosok egész csoportjai indultak kisebb-nagyobb túrákra.