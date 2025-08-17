augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Agyonverte a fülledt idő a nyaralókat a másodfokú viharjelzésben – Siófokon elmaradt a hidegfront

A meteorológia vasárnapra hidegfrontot és csapadékot ígért, ennek ellenére a Balaton déli partján inkább nyári hangulat uralkodott. Siófokon délután 31 fokos meleg volt, a nyaralók közül a legtöbben az erős északi szél ellenére is úgy érezték, a furcsa időjárást csak a strandon lehet a kibírni.

Krausz Andrea

Olyan időjárás volt, amikor nehéz eldönteni, inkább kirándulni induljon-e az ember, vagy fürdőruhát húzzon. Siófokon a nyaralók mindkét lehetőséget kihasználták. Volt, aki strandolt, mások biciklire pattantak, vagy hajókirándulásra mentek. Csapadékról szó sem volt, a hidegfrontból pedig semmit sem lehetett érezni.  

Siófok
Siófokon elmaradt a hidegfront, sokan voltak a strandon vasárnap 
Fotó: Krausz Andrea

A másodfokú viharjelzésben is meleg volt Siófokon 

A meteorológusok ugyan délutánra másodfokú viharjelzést adtak ki, de ez nem tántorította el a fürdőzőket. A 30 km/órás északi szélben a hullámok helyenként elérték az 55 centimétert, ami inkább izgalmasabbá tette a csobbanást. 

A sportkedvelők számára pedig egyenesen ideális volt a szél: előkerültek a szörfök és a kite-ok. A siófoki hajóállomás szintén megtelt élettel. A legtöbben gyerekekkel érkeztek, akiknek nagy élményt jelentett a sétahajózás vagy a kalózhajó. Kerékpárosok egész csoportjai indultak kisebb-nagyobb túrákra. 

Fülledtség másodfokú viharjelzésben

Fotók: Krausz Andrea

Hétfőn is meleg időjárás lesz – csapadékra ne is számítsunk

Hétfőn többször erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet. A Köpönyeg azt írja, újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér. Somogyban 27-30 fokra van kilátás.

 

 

 

