Siófok anno

Elképesztő: hollywoodi sztárházaspár érkezett a Balatonhoz, leugrottak egy kávéra a Rolls-Royce-szal

Nincs új a nap alatt! Siófok már az 1920-as aévektől a nyári szórakozás, szórakoztatás egyik nyári, balatoni központja volt.

Kovács Emőke

Érdekes és mára már történelmi helyszínekhez kötődnek az emlékezetes estek. A két háború közti időszakban Siófok a legmodernebb fürdőteleppel rendelkezett a térségben, ahol garázsok fogadták az autóval érkezőket, a strandon hangszóróból zene szólt, neves jazz-zenekarok szolgáltatták a kaszinóban a zenét. Hírhedt mulatók is megnyitották ekkor kapuik: a Sió-hídtól nem messze, az egykori Hungária villából átalakítva az ún. Parisien mulató, ahol a pesti Orfeum énekesei és táncosai léptek fel éjjelente: „Nagyszerű hangulat van a parkban, amikor bemegyünk, éppen Vigh Miklós, a Fővárosi Orfeum új komikusa ad elő egy kuplét és a Parisien zsúfolt publikuma óriási tapsot rendez tiszteletére. Alig hallgat el a zongora, nagyszerű cigányzenekar zendít rá egy talpalávaló regtime-re, majd újra a zongorán veszi át a „musik” szerepét Noldi, a közismert zongorahumorista.” –ismerhetjük meg a korabeli tudósításból a jellegzetes hangulatot. Nem elhanyagolható tény, hogy miivel a mulató a Sió csatornánál helyezkedett el, ezért a vendégek éjszaka a távozásnál motorcsónakot is igénybe vehettek.

Liz taylor, Richadr burtin, siófok, balaton
Liz Taylor és férje Richard Burton is megfordult Siófokon
Forrás: Getty Images

Az 1930-as évektől még inkább felpezsdült az élet Siófokon: egymást érték a szépségversenyek, divatbemutatók, eleganciaversenyek, bridge- és Anna-bálok. Megválasztották a Nyárkirálynőket és ekkor már külföldi, neves vendégek is megfordultak a fürdőhelyen. Nagy szenzációnak számított, amikor 1936-ban Jean Tennyson chicagói énekesnő Siófokra érkezett. 

A kommunista diktatúra megtörte Siófok nagyvilági arculatát

A második világháború és a kommunista diktatúra megtörte Siófok mondén arculatát, de a Kádár-korszakban a hatalom gyorsan felismerte, hogy az egyre nagyobb számban érkező nyugati turisták számára nyugati típusú szórakozóhelyek nyitását kell engedélyezni. Így lett a siófoki szórakoztatás zászlóshaja és tömegek vonzója a Matróz étterem, a Hableány és az Orion bár. Idővel sztriptíz bár is nyílt: az Európa Hotel melletti, akkoriban szenzációnak számító Éden bár már 1966-tól üzemelt. A sort folytatta a Pipacs, a Csikó és Tünde bár, majd megépültek a jellegzetes Delta éttermek is a tónál, amelyből Siófoknak is jutott egy. Belül étterem, bár és night club foglalt helyet. A Delták különlegessége abban állt, hogy egész éves nyitva tartással üzemeltek, míg az éjszakai bárok szezonálisak voltak (21.00-kor nyitottak és hajnal 4.00-ig üzemeltek), de a szilveszteri időszakban azokat is kinyitották.

Ezzel párhuzamosan nyitották meg a mai is látható, felújított siófoki nagy hoteleket, melyekben szintén neves vendégek: Liz Taylor és férje Richard Burton, valamint Reza Pahlavi iráni sah is megfordult. A hollywoodi színészházaspár 1972 májusában érkezett meg a nyár fővárosába, a neves eseményről így vallott az akkori szállodaigazgató: 

Néhány héttel ezelőtt Liz Taylor és Richard Burton is »beugrott« hozzánk egy kávéra. Itt üldögéltek a hallban. Egy remek Rolls Royce-szal jöttek. A sofőr ülésének támlájában televízió, hátul hűtőszekrény. Nagy feltűnést keltett. — A sztárházaspár? — Nem. Az autójuk, ők kettesben jöttek, egyszerű, sportos öltözékben, minden feltűnés nélkül.

  • Bár a felsorolt, legendás szórakozóhelyek már csak a múlt részét képezik, sok közülük az enyészeté lett vagy lebontották. De az kétségtelen, hogy Siófokon a szórakoztatás különösen széleskörű, több mint százesztendős érdekes, kalandos múltra tekint vissza.

 

