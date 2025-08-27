Egymilliárd forintból megújul a siófoki nővérszálló – a lakók egy helyi szállodában kapnak helyet

Első alkalommal kerül sor a 30 éves épület teljes körű felújítására, amely még az idén elkezdődik – mondta a siófoki nővérszálló előtt tartott sajtótájékoztatón Witzmann Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselője. A Kormány támogatásának köszönhetően megújul 1440 négyzetméternyi terület, az épület teljes hőszigetelése, az összes nyílászáró, a teljes épületgépészeti rendszer, a napelemes rendszer és a teljes világítási hálózat is.

A siófoki nővérszálló felújítását Witzmann Mihály országgyűlési képviselő (j) és Takács Péter (b) egészségügyi államtitkár jelentette be az épület előtt

Fotó: Krausz Andrea

A siófoki nővérszálló felújítását egy ütemben végzik

Witzmann Mihály köszönetét fejezte ki dr. Takács Péter államtitkárnak, aki elsőként nemcsak meghallgatta a kérését, hanem azonnali lépéseket is tett annak érdekében, hogy a Belügyminisztérium 450 millió forintos támogatást biztosítson a projekthez. Felmerült ugyan, hogy két ütemben valósítják meg a felújítást, végül azonban Nagy Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőjének támogatásával további 550 millió forint érkezett a központi költségvetésből, így a beruházás egy ütemben mehet végbe.

Ez összesen 1 milliárd forintot jelent az épület infrastrukturális felújítására, amelyhez a Versenyképes Járások programból további 127 millió forint járul, a térség polgármestereivel kötött megállapodás eredményeként.

A siófoki nővérszálló épülete

Fotó: Krausz Andrea

A siófoki kórház különleges helyzetben van

Dr. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára elmondta, hogy a siófoki kórház különleges helyzetben van, hiszen a nyári szezonban megsokszorozódik az ellátottak száma, ami komoly kihívást jelent. Hangsúlyozta, hogy a főigazgató és a dolgozók elhivatottsággal és kitartással végzik munkájukat, a kormányzati támogatások és beruházások pedig éppen azt a célt szolgálják, hogy ezt a magas színvonalú tevékenységet elismerjék és megerősítsék. – A kormányzati koncepció világos: tiszteletünket és megbecsülésünket szeretnénk kifejezni az egészségügyi dolgozók iránt. A mi kormányzásunk idején valósult meg egy történelmi mértékű orvosi béremelés, 2016 óta kilenc alkalommal emeltük a szakdolgozók bérét. Ilyen mértékű béremelés más ágazatban nem volt. Nagyon jól mutatja a kormány elkötelezettségét az anyagi megbecsülés terén – fogalmazott.