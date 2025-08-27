augusztus 27., szerda

Egymilliárd forintból megújul a siófoki nővérszálló – a lakók egy helyi szállodában kapnak helyet

Még az idén elkezdődhet a Siófoki Kórház-Rendelőintézethez tartozó épület felújítása. A Kormány a siófoki nővérszálló 1 milliárd forint értékű fejlesztésről döntött – jelentette be dr. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára és Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője Siófokon. A felújítások idejére az épület lakói egy helyi szállodába költözhetnek térítésmentesen.

Krausz Andrea
Fotó: Krausz Andrea

Első alkalommal kerül sor a 30 éves épület teljes körű felújítására, amely még az idén elkezdődik – mondta a siófoki nővérszálló előtt tartott sajtótájékoztatón Witzmann Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselője. A Kormány támogatásának köszönhetően megújul 1440 négyzetméternyi terület, az épület teljes hőszigetelése, az összes nyílászáró, a teljes épületgépészeti rendszer, a napelemes rendszer és a teljes világítási hálózat is.

Siófoki nővérszálló
A siófoki nővérszálló felújítását Witzmann Mihály országgyűlési képviselő (j) és Takács Péter (b) egészségügyi államtitkár jelentette be az épület előtt
Fotó: Krausz Andrea

A siófoki nővérszálló felújítását egy ütemben végzik

Witzmann Mihály köszönetét fejezte ki dr. Takács Péter államtitkárnak, aki elsőként nemcsak meghallgatta a kérését, hanem azonnali lépéseket is tett annak érdekében, hogy a Belügyminisztérium 450 millió forintos támogatást biztosítson a projekthez. Felmerült ugyan, hogy két ütemben valósítják meg a felújítást, végül azonban Nagy Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőjének támogatásával további 550 millió forint érkezett a központi költségvetésből, így a beruházás egy ütemben mehet végbe. 

Ez összesen 1 milliárd forintot jelent az épület infrastrukturális felújítására, amelyhez a Versenyképes Járások programból további 127 millió forint járul, a térség polgármestereivel kötött megállapodás eredményeként. 

A siófoki nővérszálló épülete
Fotó: Krausz Andrea

A siófoki kórház különleges helyzetben van

Dr. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára elmondta, hogy a siófoki kórház különleges helyzetben van, hiszen a nyári szezonban megsokszorozódik az ellátottak száma, ami komoly kihívást jelent. Hangsúlyozta, hogy a főigazgató és a dolgozók elhivatottsággal és kitartással végzik munkájukat, a kormányzati támogatások és beruházások pedig éppen azt a célt szolgálják, hogy ezt a magas színvonalú tevékenységet elismerjék és megerősítsék. – A kormányzati koncepció világos: tiszteletünket és megbecsülésünket szeretnénk kifejezni az egészségügyi dolgozók iránt. A mi kormányzásunk idején valósult meg egy történelmi mértékű orvosi béremelés, 2016 óta kilenc alkalommal emeltük a szakdolgozók bérét. Ilyen mértékű béremelés más ágazatban nem volt. Nagyon jól mutatja a kormány elkötelezettségét az anyagi megbecsülés terén – fogalmazott.

A kormányzati támogatás összege 1 milliárd forint
Fotó: Krausz Andrea

Lakhatási támogatás az egészségügyi dolgozóknak

– A kormány célja, hogy a közszolgálatban dolgozók fizetése megőrizze értékét, sőt, előrelépést jelentsen számukra. Nem csak az anyagi megbecsüléssel foglalkozunk, hanem életpályát kínálunk a közszolgálatban dogozóknak, így az egészségügyi dolgozóknak is. 

A kormány bejelentette, hogy 1 millió forintos lakhatási hozzájárulásra pályázhat minden közszolgálatban dolgozó. Nagy örömet jelent, hogy az orvosok és szakdolgozók számára is rendelkezésre fog állni ez az összeg. 

A lakhatási problémák megoldásának része, hogy néhány éve nővérszálló-programot is indítottunk. Részben hazai, részben pedig uniós forrásból több mint 16 milliárd forintot fordítottunk nővérszállók építésére, felújítására – mondta dr. Takács Péter. – Abban vagyunk érdekeltek, hogy az ország fejlődjön és gyarapodjon. Minket örömmel tölt el, ha a magyar embereknek jobb lesz – ez sajnos nem minden politikai erőről mondható el Magyarországon. Van aki annak örül, ha rosszabb a magyaroknak, vagy nem sikerül egy kórházfelújítást megcsinálni. Mi ezzel pont fordítva vagyunk. Amit blokkolnak politikai okokból Brüsszelben, azt nemzeti forrásból meg fogjuk valósítani, és ilyen program ez a nővérszálló-felújítás is – tette hozzá dr. Takács Péter. 

Egy helyi hotelben lakhatnak a felújítás idején

A sajtótájékoztatón Witzmann Mihály elmondta, komoly fejtörést okozott, hogy a felújítás idején hová költöztethetők át a siófoki orvos- és nővérszállóban lakó egészségügyi dolgozók. Ekkor ajánlotta fel Tóth Gergely vállalkozó, helyi képviselő, a városi önkormányzat fideszes frakciójának vezetője, hogy az általa üzemeltetett egyik szállodában térítésmentesen biztosítja számukra a lakhatást a nyár végétől a következő nyár elejéig.


 

 

