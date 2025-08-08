Siófokon strandoltak a kéthelyi sérültek

A kéthelyi Remény Integrált Szociális Intézmény támogatott lakhatásban (TL) élő ellátottjai Siófokon nyaraltak a közelmúltban. Kéthelyről, Somogyvárról és Öreglakról két turnusban 85 értelmileg sérült személy érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság siófoki üdülőjébe. Az ellátottak Nagyné Láng Judit, a TL szakmai vezetője és önkéntesei segítségével fedezték fel a Balaton nyári fővárosát, és természetesen a rendszeres strandolás, a mini dinókiállítás megtekintése sem maradhatott el.