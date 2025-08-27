Segítséget kapnak a pályát választók

Idén is bemutatkoznak a somogyi középiskolák és egyetemek, illetve azok a cégek, vállalatok, vállalkozások, amelyek duális képzőhelyként fogadják a tanulókat. A program szeptember 24-én, szerdán, 9.30-tól 17 óráig, 25-én, csütörtökön pedig 8 órától 16 óráig látogatható. A kiállítás célja a 7–8. osztályos vagy éppen érettségi előtt álló diákok támogatása az iskola- és pályaválasztással kapcsolatos döntéseikben. Idén csaknem 70 standot lehet majd végigjárni, ahol 37 standon az oktatási intézmények mutatkoznak be, 18 pavilonban a duális képzésben részt vevő cégek, munkáltatók ismertetik meg tevékenységüket, további standokon pedig a szakmai és partnerszervezetek, a fegyveres testületek, az OMSZ és a NAV is várja az érdeklődő fiatalokat.

A Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály munkatársai online pályaorientációs tesztekkel várják a diákokat. A fiatalok szakemberek segítő közreműködésével, illetve egyénileg, saját okoseszköz használatával oldhatják meg a feladatokat. A tesztek eredményei útmutatásul szolgálhatnak a megfelelő középiskola kiválasztásában.

