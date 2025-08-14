Szembe mentek a polgármesterrel, feloszlatta magát a somogyacsai képviselő-testület

Csütörtökön feloszlatta magát Somogyacsa képviselő-testülete. Az ötfős testületből hárman szavaztak az önfeloszlatás mellett, ketten, köztük Muraközi Imre polgármester ellenezték a kezdeményezést.

Somogyacsa képviselő-testülete újra megmérettetheti magát

Kerestük Muraközi Imre polgármestert, de nem kívánt nyilatkozni. A képviselő-testület általában az alakuló üléstől a következő általános önkormányzati választásokig működik, de ha a tagok és a polgármester között tartós ellentét alakul ki, kivételes eszközként dönthetnek az önfeloszlatásról. Ilyenkor a testület az új képviselők eskütételéig, a polgármester pedig az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát. Az időközi választás költségét az önkormányzat fizeti, időpontját később hirdetik ki.

