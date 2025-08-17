Pusztító erdőtűz Somogyban – drónt is be kellett vetni az oltás során

Az augusztusi somogycsicsói erdőtűz egy vágásterületen keletkezett, majd átterjedt a szomszédos, 3–4 éves akácosra. Az állomány emberi fejmagasságban teljesen zárt volt, átláthatatlan, és felfelé is alig nyílt kilátás. A talajszinten a gyér vegetáció az aszály miatt teljesen kiszáradt, így a lángok terjedését semmi sem akadályozta. A SEFAG Zrt. munkatársa, Felkai Ottó nagy segítséget jelentett a a nagyatádi, pacsai és kaposvári hivatásos tűzoltóknak. Drónnal támogatta a nehéz terepviszonyok közötti oltási munkát.

Forrás: Facebok/SEFAG - somogyi erdők

Drónról irányították a tűzoltókat a somogycsicsói erdőtűzben

– Június közepe óta alig esett, az erdőben porzik az út a kocsik mögött. Ilyenkor elég egy cigarettacsikk, egy szikra, és egy kis széllel pillanatok alatt megvan a baj – mondta a Sonline.hu megkeresésére Felkai Ottó. Amikor megérkezett a helyszínre, a drónt azonnal a tűz fölé emelte, hogy segítsen a lángok pontos helyének beazonosításában. – Negyven-ötven méteres magasságból repültem rá a területre. A kárhelyparancsnok mellettem állva nézte a kijelzőt, a zoom segítségével pedig ráközelítettünk a sűrűben dolgozó tűzoltókra.

A sisakjukról és ruházatukról felismerte, ki melyik egységhez tartozik, és rádión keresztül irányítani tudta őket. A beépített távmérővel a tűzfészek és a legközelebbi út közötti távolságot is meg tudtam adni, így eldönthette, hogy tömlőkkel vagy háti puttonyfecskendővel menjenek be

– mondta.

Új szemszög felülről látni az erdőt

Az oltás több felvonásban zajlott. – Első körben a lánggal égő részeket kellett kiszűrni. Később, amikor lement a nap, a hőkamerás funkcióval jól látszottak a tűzfészkek és a parázsló foltok. Ezeket bejelöltük, a tűzoltók pedig visszamentek és eloltották – mesélte Felkai Ottó. A mostani volt az első alkalom, hogy az erdészeti szakember drónt vetett be a tűzoltásban. – Alapvetően vadgazdálkodási célokra szereztük be: vadkárok felmérésére, állománymegfigyelésre. Menet közben derült ki, hogy tűzoltásnál is rendkívül hasznos lehet – fogalmazott Felkai Ottó. A munkának volt egy különleges, személyes oldala is. – Furcsa érzés volt fentről látni a tüzet – vallotta be. – Maga a drónozás is különös, mert teljesen új perspektívát ad a természetre és minden másra.

Én alapvetően tériszonyos vagyok, repülőn vagy magasból nézelődni nem szeretek, így ez a drón teljesen új szemszögből mutatott meg mindent – így a lángokat is.

Fentről gyakorlatilag mindent látni lehetett, beleértve azt is, amire a tűzoltóknak szükségük volt – mondta a szakember.