Közel 200 új programmal és szolgáltatással bővült a STRAND Fesztivál programja

A Telekom STRAND CITY egy több hektáron elterülő kisváros, közvetlenül a Balaton partján, ahol minden nap déltől másnap hajnalig 25 helyszínen vehetik igénybe a település szolgáltatásait az itt lakók, vagyis mindenki, aki részt vesz a Strand Fesztiválon. Délben klasszikus zenei koncertekkel és jógával indul a nap, napközben a kultúrház podcast színpadán izgalmas és érdekes témák kerülnek terítékre, éjjel pedig bárzongoristával, koncertekkel és diszkóval fújnak takarodót. A STRAND CITY polgármestere a következő hetekben mutatkozik be.

Augusztus huszadikán kezdődik a Strand Fesztivál

Fotó: Strand City

A STRAND CITY Fő terén komolyzenei koncertekkel indul minden nap, de a bárzongorista legenda, Fűzy Gábor is itt lép színpadra. Az utcakoncertek mesterei, a Band of Streets és a Yahamo Brass Band is innen indul naponta a fesztivál közönségét meghódító körútjára. A buszmegállóban parkol majd a STRAND és az Akvárium Klub T2-es DJ-busza, amelynek platóján napnyugtáig DJ-k váltják egymást, mindenféle műfajban. Déltől késő estig profi fodrászok fogadják a kisváros lakóit a STRAND CITY szépségszalonjában, a The Hair Pro Beauty Buszban, a fesztivál sminkeket pedig a Moyra GenZ Beauty Lab-ban kérheti majd, aki igazán ki szeretne tűnni a tömegből.

Podcast színpad is vár a Strand Fesztiválon

A podcast színpadon közélet, kultúra, művészet egyaránt terítékre kerül, ahogyan az alkohol- és a drogok szerepe, vagy éppen az internetes addikció. A Dalszerelőműhelyben Fazekas Gergő Beton.Hofi, Krúbi és Pogány Induló dalait elemzi, Weiler Péter és Starcz Ákos az AI-algoritmusok hatásáról és az online kommunikációról cserél eszmét, a Highlights of Hungary példaképei közül König doki és Munch.hu csapata érkezik, és arról is lesz beszélgetés, hogy a politikának van-e helye a koncerteken. A bárzongorista-legenda Fűzy Gáborral Kadarkai Endre beszélget, meghallgathatunk egy igazán mély beszélgetést Pumped Gabóval, de Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté, a Dumaszínház két művésze is ellátogat a tóparti városkába. Bár a vakáció még javában tart, egy valamirevaló város nem működhet iskola nélkül. A STRAND CITY SULI-ban a napindító jóga után irodalom, történelem, ének-zene, környezetismeret órákat tartanak igazán jófej tanítók, vagyis bár nem kötelező, jó szívvel ajánlott beülni egy-egy alkalomra, vagy akár fotószakkör, valamint bűvészoktatás faktra. Aki pedig olvasásra vágyik – akár a STRAND ideje alatt, akár utána –, felkeresheti a Líra Könyvesboltját, ahol az irodalom és a versek játékos világa várja.