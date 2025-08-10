augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tengerpart

3 órája

Bekeményített az önkormányzat, szemétbe vágják a strandolók cuccát, ha nem tartják be a szabályokat

Címkék#tengerpart#önkormányzat#strand#turista

Bekeményített az egyik önkormányzat a pofátlan turisták miatt. Makarskán a helyhatóság hadat üzent a strandfoglalóknak, szemétbe vágják a holmijaikat, ha nem tartják be ezt az egyszerű szabályt.

Koszorus Rita
Bekeményített az önkormányzat, szemétbe vágják a strandolók cuccát, ha nem tartják be a szabályokat

Ez sem egy rossz tengerparti látvány ugye?

Forrás: www.adriagate.com

Új világ vár azokra a somogyiakra, akik eztán a horvátországi Makarskára mennek nyaralni. A helyi önkormányzat ugyanis bevezetett egy új szabályozást, amellyel az illegális strandfoglalókat igyekeznek megregulázni.

strandfoglalók az adrián
Ennyi volt, leáldozott a strandfoglalóknak. Forrás: VG.hu

Senki sem lehet strandfoglaló

Elege lett a strandfoglalókból egy horvát önkormányzatnak, ezért hajnalban minden parton hagyott tárgyat összeszednek, és kidobnak a helyi szeméttelepre. Azokat pedig, akik nem figyelnek, még meg is büntethetik Makarska strandján, írta a VG.hu. 

Az ugyanis szinte mindenki számára ismert jelenség, aki már egyszer járt a horvát tengerparton, hogy sokan úgy igyekeznek bebiztosítani a legjobb napozóhelyet a strandon, hogy otthagyják éjszakára a törülközőket, matracokat, vagy éppen napozóágyakat a parton. Ezzel azonban lehetetlenné teszik a kényelmes pihenést azoknak, akik nem rendelkeznek ilyen eszközökkel és persze a munkát a helyi közterületfenntartóknak. Ugyanis a kinthagyott holmik miatt nem tudnak takarítani a strandokon. Ebből lett elege a makarskai önkormányzatnak és lépett is az ügyben. Azt várják a szigorítástól, hogy a turisták megtanulják, nem tehetnek meg bármit a parton. 

Makarska közkedvelt üdülőhely a somogyiak körében is. Olyannyira népszerű, hogy előfordul nyáron, hogy 50 ezernél is több turista lepi el a tizenötezer lelkes várost. A problémát az önkormányzat a rövid távú lakáskiadás szabályozásával próbálja enyhíteni. Ezért 2024 óta a társasházakban és panellakásokban csak abban az esetben lehet kiadó szobát vagy apartmant létesíteni, ha abba minden lakó beleegyezik.

A makarskaihoz hasonló korlátozásokra a magyar tengernél nincs példa, igaz itt olyan infrastruktúra épült ki az elmúlt években, hogy nem szükséges helyet foglalni a strandon, mert ott bárki elfér, még főszezonban és csúcs hőségben is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu