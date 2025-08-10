Bekeményített az önkormányzat, szemétbe vágják a strandolók cuccát, ha nem tartják be a szabályokat

Új világ vár azokra a somogyiakra, akik eztán a horvátországi Makarskára mennek nyaralni. A helyi önkormányzat ugyanis bevezetett egy új szabályozást, amellyel az illegális strandfoglalókat igyekeznek megregulázni.

Ennyi volt, leáldozott a strandfoglalóknak. Forrás: VG.hu

Senki sem lehet strandfoglaló

Elege lett a strandfoglalókból egy horvát önkormányzatnak, ezért hajnalban minden parton hagyott tárgyat összeszednek, és kidobnak a helyi szeméttelepre. Azokat pedig, akik nem figyelnek, még meg is büntethetik Makarska strandján, írta a VG.hu.

Az ugyanis szinte mindenki számára ismert jelenség, aki már egyszer járt a horvát tengerparton, hogy sokan úgy igyekeznek bebiztosítani a legjobb napozóhelyet a strandon, hogy otthagyják éjszakára a törülközőket, matracokat, vagy éppen napozóágyakat a parton. Ezzel azonban lehetetlenné teszik a kényelmes pihenést azoknak, akik nem rendelkeznek ilyen eszközökkel és persze a munkát a helyi közterületfenntartóknak. Ugyanis a kinthagyott holmik miatt nem tudnak takarítani a strandokon. Ebből lett elege a makarskai önkormányzatnak és lépett is az ügyben. Azt várják a szigorítástól, hogy a turisták megtanulják, nem tehetnek meg bármit a parton.

Makarska közkedvelt üdülőhely a somogyiak körében is. Olyannyira népszerű, hogy előfordul nyáron, hogy 50 ezernél is több turista lepi el a tizenötezer lelkes várost. A problémát az önkormányzat a rövid távú lakáskiadás szabályozásával próbálja enyhíteni. Ezért 2024 óta a társasházakban és panellakásokban csak abban az esetben lehet kiadó szobát vagy apartmant létesíteni, ha abba minden lakó beleegyezik.

A makarskaihoz hasonló korlátozásokra a magyar tengernél nincs példa, igaz itt olyan infrastruktúra épült ki az elmúlt években, hogy nem szükséges helyet foglalni a strandon, mert ott bárki elfér, még főszezonban és csúcs hőségben is.