augusztus 15., péntek

Mária névnap

Jegyzet

1 órája

Amióta megszűnt a kocsma a faluban, azóta stresszesek az emberek

Címkék#kocsma#ital#stressz

Amióta megszűnt a kocsma a faluban, azóta stresszesek az emberek – mondta az egyik település amolyan „mindenese”, aki szerint ez nem is a férfiakat viseli meg igazán, mert azok azért találnak módot az ital melletti fontos ügyek megbeszélésére, hanem inkább az asszonyokat, akik eddig mindig tudták, hova kell menni az emberért, most pedig stresszelnek, hogy hol és mi is lehet vele?

Lengyel János

Bármennyire is furcsa ez az okfejtés, lehet benne valami. Mert ugyanis attól, hogy a kocsmák megszűntek, a kocsmai beszédtémákba foglalt falusi gondok megmaradtak. A somogyi kocsmakultúrával kapcsolatban ugyan sokféle mendemonda él, de bevallom őszintén, ezt a stresszes verziót még nem hallottam. Azt viszont tudtam, hogy a kocsma azért fontos, mert igazából egy hivatal, ahol sokkal rövidebb idő alatt, sokkal több mindent el lehet intézni, mint a községházán. Amikor annak idején amolyan zöldfülű, értetlenkedő újságíróként az kértem, hogy ugyan már, mégis mondjanak ilyen ügyeket, sok minden elhangzott, ám az újabb és újabb információért újabb köröket kellett (volna) fizetni. Szóval akkor okosítottak ki arról, hogy ha segítségre van szükség, ha szántani kell, ha fát kellene szerezni vagy ha elromlott valami, akkor bizony a kocsmába kell menni. Ott és akkor ezeket a problémákat meg lehetett oldani stressz nélkül.

stressz
A kocsmázás a stressz levezetésében is segít
Fotóillusztráció: Makovics Kornél

Ez persze csak részben lehetett igaz, hiszen a stressz mindig is az életünk része volt, s persze az is, hogy hogyan szabaduljunk meg tőle. A nagy talány megoldásában még az oly sok mindent tudó mesterséges intelligencia sem tudott kielégítő választ adni, ugyanis lényegében azt mondta: bár a stressz jelentős hatással lehet az életünkre és számos problémához vezethet, nem minden rossz dolog forrása. Egy kis leegyszerűsítéssel ebből az is következhet, hogy a kocsma megszűnése önmagában nem okozhat stresszt, mint ahogy ennek megoldásaként sem fogható fel a kocsmák felújításának támogatása, vagy újra nyitása.

Hol vezessük le a stresszt?

Kocsma ide, kocsma oda, stressz-ügyben a feladat ránk marad. Például az, hogy a feszültségeket ne túlevéssel, alkohollal. dohányzással, más káros szenvedéllyel igyekezzünk levezetni, hanem tanuljuk meg a stresszkezelést, aminek a jutalma a nyugalom, a jobb kapcsolatok, a visszanyert egészség és általános életminőség javulása lesz.
Kocsmával vagy anélkül!

 

