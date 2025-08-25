Sulyok Tamás nemcsak megnyitotta, hanem ki is próbálta a fenyvesi tábor kreatív programjait

Magyarország minden részéből, valamint Erdélyből és Kárpátaljáról is érkeztek fiatalok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hagyományos nyári táborába. A rendezvényt augusztus 25. és 30. között immár tizedik alkalommal tartják meg, Balatonfenyves pedig negyedik éve ad otthont az eseménynek. Az ifjúsági mozgássérülttábor nyitónapján dr. Martos Levente Balázs püspök mutatott be szentmisét, majd Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg a programot.

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat balatonfenyvesi táborát

Fotó: Muzslay Péter

Sulyok Tamás: „Az emberi jó szándék, a jó cselekedet örök”

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hagyományos nyári tábora Balatonfenyvest különleges településsé, egymás kölcsönös megajándékozásának kiemelt helyszínévé avatta – mondta az államfő. Mint kiemelte, a szervezők és kísérők vidámsággal és élményekkel kívánják megajándékozni mindazokat, akiknek akadályokba ütközne, hogy a családjuk nélkül, mozgássérültként nyaraljanak, strandoljanak, táborozzanak. Az államfő szerint a mozgássérülttábor jóval több, mint egy különleges rendezvény, ahol az emberek találkoznak és megnyílnak egymás felé. Azzal, hogy a szervezők egyetlen célja az önzetlen örömszerzés, a másik ember szolgálata, arra mutatnak rá, ami emberségünk lényege, arra, ami mindannyiunkban ott van, és ami mind a hazánkat, mind a világot valójában előre viszi, építi, széppé teszi. – Kultúrák, népek vagy nyelvek eltűnhetnek, de az emberi jó szándék, a jó cselekedet örök, belénk van teremtve, belénk van írva, csak meg kell szólaltatni. Ez a tábor pedig ezt mutatja meg – fogalmazott az államfő.

– Nem attól ember az ember, hogy milyen képességei vannak, hogy le tud-e menni a strandlépcsőn vagy sem. Attól ember az ember, mert önmagában értékes, mert tud őszintén kommunikálni, örömet szerezni és szeretni, együtt pedig a strandlépcső sem lesz akadály

– mondta megnyitójában Sulyok Tamás.

Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke a lelkiség, a hit és az önkéntesség fontosságáról beszélt. Mint mondta, a Máltai Lovagrend évtizedek óta szervez mozgássérülttáborokat, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is már tizedik alkalommal tartja meg ezt a rendezvényt.