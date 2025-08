Itt büntetnek tönkre, ha nincs pótszemüveg, vagy alkoholszonda a kocsidba

Olaszországban büntetés jár azért, ha járó autóban működteted a klímát, a görögöknél pedig pénzbírságot kaphatsz, ha koszos az autót. Idiótábbnál idiótább szabályok, te meg csak kapkodod a fejed, mi jöhet még. Összegyűjtöttük, milyen furcsa szabályokat hoznak egyes EU tagállamokban.

Az Európai Unió tagállamaiban számos sajátos, elsőre furcsának tűnő szabályozás létezik, amelyek gyakran kulturális, környezetvédelmi vagy közlekedési sajátosságokból erednek. Spanyol, francia és még görög furcsaságok is vannak azon a listán, ahol hibbantnak tűnő hatósági rendeleteket találtunk.

Furcsa szabályok, komoly büntetések

A szabályok gyakran a helyi értékek, környezetvédelem, közlekedésbiztonság vagy kulturális szokások védelmét szolgálják, még ha elsőre furcsának is tűnnek. Ha valaki más országba látogat, érdemes utánanéznie az ottani különleges előírásoknak, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket.

Németország – Nincs üzemanyag kifogyás az autópályán

Németország híres szabad sebességű autópályáiról, de ha valaki üzemanyag nélkül megáll ott, pénzbírságra számíthat. Ez azért van, mert a hatóságok szerint az üzemanyaghiány megelőzhető, és a megállás veszélyes a gyorsforgalmú úton.

Spanyolország – Tartalék szemüveg kötelező

Spanyolországban azoknak az autósoknak, akik szemüveget viselnek, kötelező egy második (tartalék) szemüveget is tartaniuk a járművükben – ez a szabály biztonsági okokra vezethető vissza, és megszegése büntethető.

Franciaország – Alkoholteszt a kocsiban

Franciaországban sokáig kötelező volt egy alkoholtesztert (szondát) tartani az autóban. Bár a szabály alkalmazása lazult, ma is ajánlott, és egyes rendőrök még mindig ellenőrzik. Ez a szabály a közúti balesetek számának csökkentését célozta.

A franciák furcsa szabálya: szonda legyen a kocsiban!

Fotó: Für Henrik

Görögország – Koszos autóval tilos közlekedni

Bizonyos régiókban, például Athénban, előírás, hogy az autó legyen tiszta és karbantartott – a túlzottan koszos járművet a rendőrség akár le is állíthatja. A szabály célja a közlekedési morál és az esztétikai környezet megőrzése.

Svédország – Tompított fényszóró mindig

Svédországban (és több más északi országban is) kötelező a tompított fényszórók használata nappal is, egész évben, még napfényes időben is. Ez a szabály a látási viszonyok javítására szolgál, különösen a hosszú sötét hónapok miatt.

Portugália – Tiltott radarjelző eszközök

Portugáliában szigorúan tilos bármilyen eszközt használni, amely radarokat vagy sebességmérő kamerákat érzékel – ezek még akkor is tilosak, ha nincsenek bekapcsolva. Az ilyen készülékeket elkobozhatják, és súlyos bírság jár értük.