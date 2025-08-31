augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak rántott húst ne!

1 órája

Ezeket a kajákat egy szakács biztosan nem rendelné étteremben

Címkék#palacsinta#otthon#szakács étterem#recept#alapanyag#tenger#ajánlat#szakács

Étteremben ételt választani nem túl egyszerű dolog, főleg ha kicsit finnyásabbak vagyunk. Szakácsként talán még nehezebb a választás, kritikus gyomruk nem mindent fogad be feltétel nélkül.

Dombi Regina
Ezeket a kajákat egy szakács biztosan nem rendelné étteremben

Ezeket a kajákat még a szakács sem rendelné meg

Fotó: Für Henrik

Szakáccsal nem csak együtt élni, de étterembe járni sem lehet egyszerű. Otthon azon aggódunk, vajon tudunk-e olyan ízletes ételt készíteni, ami igazán elnyeri a tetszését, ha pedig belépünk vele egy melegkonyhás vendéglátóhelyre, retteghetünk tőle, milyen kritikákat fog megfogalmazni az ételekkel kapcsolatban. Ami biztos: ha valamit a szakács nem kóstolna meg, azt lehet, jobb is kihagyni. Mutatjuk, mint nem ennének a somogyi szakácsok egy étteremben.

szakács
Most figyelj, majd a szakács megmondja mit ne rendelj egy étteremben!
Fotó: zaol.hu/olvasói / Forrás: Zalai Hírlap

Ember legyen a talpán, aki egy szakácsnak meg tud felelni. Legyen az szerető párja otthon, vagy éppen egy kolléga, aki a szabadnapos szakácsnak főz. Arra azonban talán érdemes lenne figyelni, mi az az étel, amit egy szakács sose rendelne egy étteremből. Lássuk, mit nem kér a Chef!

Kaját, amit még a szakács sem rendelne meg egy étteremben

Egy tapasztalt szakács gyakran fenntartásokkal kezeli bizonyos ételek rendelését, és ennek több oka is van. – Tengeri herkentyűket, halakat a tengertől távol nem szívesen rendelek, mivel azok nem frissek, valószínűleg fagyasztott alapanyagokból készülnek és az annyira nem szerencsés választás – mondta el Gujzer Benedek, barcsi szakács.

A barcsi séf szerint van olyan étel, amit az alkalmazott eljárási technológia miatt nem választana. – Hortobágyi húsos palacsintát sem rendelnék, mivel nem biztos, hogy mindenhol a recept szerinti alapanyagok kerülnek bele – tette hozzá a szakács.

BUS_2434
Nehéz a szakácsok kedvére tenni, hiszen nagyon jól ismernek minden konyhatechnológiai eljárást
Fotó: Bús Csaba

A napi menük vagy a különösen olcsó ajánlatok is gyanúsak lehetnek, mivel gyakran a maradék alapanyagok felhasználásából készülnek.

Emellett a szakácsok sokszor elkerülik a steaket „well done” kérve: egyrészt ilyenkor a hús elveszti szaftosságát és ízét, másrészt így gyakran a kevésbé jó minőségű darabokat is el lehet adni.

Van, akik csak olyat nem kér, amit elkészíthet otthon is

Olyan szakács is akad, aki az alapján dönt, hogy mi az, amit ő maga is el tud otthon készíteni pillanatok alatt. – Én például nem rendelnék se rántott húst, sem pedig valamilyen pörköltet. Azok olyan ételek, amiket én magam is nagyon rövid idő alatt el tudok otthon készíteni – mondta el Tengerdi Balázs, szintén barcsi szakács.

DSC_9399
Szakács ritkán rendel hortobágyi húsos palacsintát, mivel nem mindenhol a recept szerinti alapanyag kerül bele
Fotó: Rákóczy Ádám

Egy szakács gyakran tartózkodik a túl sokféle alapanyagot tartalmazó salátáktól is, mert ezekben a zöldségek nem mindig frissek, gyakran előre össze vannak készítve, így veszítenek ropogósúságukból és ízükből.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu