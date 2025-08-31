Ezeket a kajákat egy szakács biztosan nem rendelné étteremben

Szakáccsal nem csak együtt élni, de étterembe járni sem lehet egyszerű. Otthon azon aggódunk, vajon tudunk-e olyan ízletes ételt készíteni, ami igazán elnyeri a tetszését, ha pedig belépünk vele egy melegkonyhás vendéglátóhelyre, retteghetünk tőle, milyen kritikákat fog megfogalmazni az ételekkel kapcsolatban. Ami biztos: ha valamit a szakács nem kóstolna meg, azt lehet, jobb is kihagyni. Mutatjuk, mint nem ennének a somogyi szakácsok egy étteremben.

Most figyelj, majd a szakács megmondja mit ne rendelj egy étteremben!

Ember legyen a talpán, aki egy szakácsnak meg tud felelni. Legyen az szerető párja otthon, vagy éppen egy kolléga, aki a szabadnapos szakácsnak főz. Arra azonban talán érdemes lenne figyelni, mi az az étel, amit egy szakács sose rendelne egy étteremből. Lássuk, mit nem kér a Chef!

Kaját, amit még a szakács sem rendelne meg egy étteremben

Egy tapasztalt szakács gyakran fenntartásokkal kezeli bizonyos ételek rendelését, és ennek több oka is van. – Tengeri herkentyűket, halakat a tengertől távol nem szívesen rendelek, mivel azok nem frissek, valószínűleg fagyasztott alapanyagokból készülnek és az annyira nem szerencsés választás – mondta el Gujzer Benedek, barcsi szakács.

A barcsi séf szerint van olyan étel, amit az alkalmazott eljárási technológia miatt nem választana. – Hortobágyi húsos palacsintát sem rendelnék, mivel nem biztos, hogy mindenhol a recept szerinti alapanyagok kerülnek bele – tette hozzá a szakács.

Nehéz a szakácsok kedvére tenni, hiszen nagyon jól ismernek minden konyhatechnológiai eljárást

A napi menük vagy a különösen olcsó ajánlatok is gyanúsak lehetnek, mivel gyakran a maradék alapanyagok felhasználásából készülnek.

Emellett a szakácsok sokszor elkerülik a steaket „well done” kérve: egyrészt ilyenkor a hús elveszti szaftosságát és ízét, másrészt így gyakran a kevésbé jó minőségű darabokat is el lehet adni.

Van, akik csak olyat nem kér, amit elkészíthet otthon is

Olyan szakács is akad, aki az alapján dönt, hogy mi az, amit ő maga is el tud otthon készíteni pillanatok alatt. – Én például nem rendelnék se rántott húst, sem pedig valamilyen pörköltet. Azok olyan ételek, amiket én magam is nagyon rövid idő alatt el tudok otthon készíteni – mondta el Tengerdi Balázs, szintén barcsi szakács.