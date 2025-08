Szakadt utánfutón röptette a lovat az autópályán – az ész megáll! – VIDEÓ

Ez nem csak vakmerőség, hanem a felelőtlenség netovábbja!

Nem csupán az állat biztonságát veszélyezteti, hanem a közlekedés többi résztvevőjét is. Egy hirtelen fékezés vagy váratlan manőver könnyen megbillentheti a lovat, ami az utánfutó instabilitásához, sőt, akár balesethez is vezethet. A ló megijedhet, eleshet, vagy akár ki is eshet a járműből, súlyos sérüléseket okozva magának és a körülötte lévőknek.

Elengedhetetlen, hogy az állatszállítás során mindig gondoskodjunk a megfelelő rögzítésről és védelemről, így megelőzve a baleseteket és garantálva a közlekedés biztonságát.