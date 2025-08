Ezekben a szakmákban lehet a legrosszabbul keresni, mutatjuk a vármegyei átlagfizetéseket

Ha a szakmákat és az átlagfizetéseket tekintjük, a somogyi kistelepüléseken javult a helyzet némiképp. A mezőgazdaságban is emelkedtek a fizetések, ennek megfelelően az alkalmi munkavállalók napdíja most 15-20 ezer forint körül mozog, míg néhány éve a fele volt ez az összeg, felelte kérdésünkre Bertók László, Vése polgármestere, akit a település foglalkoztatási helyzetéről faggattunk. Arról van tudomása, hogy az építőiparban is nőttek a segédmunkások bérei, mert a környéken napi nettó 20 ezer forintot is kereshetnek naponta, ez 20 napi munkával számolva legalább félmillió forintos havi fizetés. A községből sokan ipari üzemekben dolgoznak, külön buszjáratok jönnek értük: Marcaliba, Kaposvárra, sőt Zalaegerszegre és Nagykanizsára is utaznak. A faluban 10 százalék alatti a munkanélküliség, úgy, hogy közülük sokan nem is akarnak igazán elhelyezkedni.

A szakmák nem mindenütt érnek ugyanannyit Fotó: Csete Ilona

A szakmák ára, vármegyénként

A 2025 első negyedévére vonatkozó vármegyei nettó átlagkereseti adatokból egyértelműen látszik, hogy továbbra is jelentős regionális különbségek jellemzik Magyarország bérviszonyait. A KSH adatai szerint legmagasabb nettó átlagkeresetet Budapesten mérték, ahol a havi átlagfizetés 565 614 forint volt, ez majdnem 100 ezer forinttal haladja meg az országos átlagot (467 587 forint), gyűjtötte ki a Pénzcentrum.

A fővárost követően Győr-Moson-Sopron (492 715 forint) és Komárom-Esztergom vármegye (462 050 forint) mutat még az országos átlaghoz közeli értékeket, köszönhetően a jelentős ipari termelésnek, főként az autóipar jelenlétének. A legalacsonyabb nettó átlagkeresetek Szabolcs-Szatmár-Bereg (351 885 forint), Békés (353 313 forint) és Nógrád (363 730 forint) vármegyékre jellemzők. Somogy a 13. helyen áll a vármegyék rangsorában (380 328 forint), ezzel éppen megelőztük Zalát (379 083 forint), de Baranya két hellyel előttünk áll (401 189 forint) a KSH 2025 első negyedévének adatai alapján.

A gyűjtés alapján az egész országban a legrosszabbul keresők azok, akik Nógrád váremegyében biztosítási tevékenységet folytatnak, vagyis az ottani biztosítási alkuszok átlaga csupán havi nettó 152 ezer forint, de a Tolna vármegyében a bányászatban és kőfejtésben dolgozók átlagfizetése is alacsony, mindössze havi nettó 209 768 forint. Somogyban a vendéglátásban tevékenykedők átlagfizetése a legkisebb, csupán 271 615 forint havonta.