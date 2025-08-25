augusztus 25., hétfő

Retro

38 perce

Ha ezeket a gépeket felismered, te még egy szebb korban születtél

Címkék#Commodore#billentyűzet#tanterem#tanár

A 80-as évek közepén a magyar iskolákban lassan megjelent egy új tananyag: az informatika. Az addig főként krétával, vonalzóval és papírral dolgozó diákok számára komoly újdonságot jelentettek a számítógépek, amelyek – kezdetben szűkösen – az iskolák tantermeibe is bekerültek.

Barkóczy László

A fekete-fehér fotók, amelyek egykorú osztálytermeket mutatnak, ma már nosztalgikusnak hatnak: padokra helyezett Commodore gépek, HT–1080Z számítógépek, szalagos magnók, billentyűzetekkel küszködő diákok. A képeken egyaránt láthatunk gimnazistákat és általános iskolásokat, de gyakran a tanárok is éppúgy próbálták megérteni a gépek működését, mint a tanulók. A számítógép ugyanis akkoriban még nem volt a mindennapok része. A családok döntő többségének semmilyen személyi számítógépe nem volt, így az iskola jelentette az első találkozást a digitális világgal.

megjelentek az első számítógépek
A 80-as években még nem volt a mindennapok része a számítógép
Fotó: Somogyi hírlap Archív

A tantermi környezetből kivehető, hogy nem luxus körülmények között zajlott a kísérletezés. A szalagos magnók zajától kísérve töltődtek be a programok, gyakran hosszú percekig. Ha egy betöltés közben a magnófej kicsit félrecsúszott, az egész folyamat kezdődhetett elölről. A diákok türelme így hamar próbára lett téve. Mégis, az új technológia vonzása erősebbnek bizonyult.

Fokozatosan terjedtek el a számítógépek 

A HT–1080Z számítógép – amely a korai magyar informatikaoktatás egyik legismertebb eszköze lett – tulajdonképpen egy külföldi modell hazai változata volt. Nem volt különösebben gyors vagy korszerű, de alkalmasnak bizonyult arra, hogy a gyerekek megtanulják a BASIC programozás alapjait. Az egyszerű utasítások – „PRINT”, „INPUT”, „GOTO” – sorai lassan ismerőssé váltak. Az informatikaóra nem csupán új tudást, hanem egyfajta kalandot is jelentett: a gép működése mögötti logika felfedezését.

A HT–1080Z számítógép – amely a korai magyar informatikaoktatás egyik legismertebb eszköze lett
Még gyeremekcipőben járt az informatika-oktatás
Fotó: Somogyi Hírlap Archív

A Commodore gépek már a nyugati mintákhoz közelebb álltak, de kevesebb is jutott belőlük a magyar iskolákba. Sok helyen még évekig a magnók és a monokróm monitorok maradtak a mindennapok kísérői. A tantermekben a gépekhez nem egy diák jutott, hanem ketten-hárman ültek egyetlen klaviatúra előtt, felváltva próbálva ki a begépelt sorokat. Ez nemcsak technikai, hanem pedagógiai kihívást is jelentett: az együttműködés és a közös hibakeresés legalább annyira része volt az órának, mint maga a programozás.
Az oktatási kísérletek mögött az a felismerés állt, hogy a számítógép előbb-utóbb meghatározó eszköze lesz a mindennapoknak. A 80-as évek Magyarországán ez még futurisztikusnak tűnhetett, de az oktatási rendszer – legalább részben – igyekezett felkészülni rá. Az informatika így először mint kiegészítő, majd mint önálló tantárgy jelent meg.
Az egykori fotók ma emlékeztetnek arra a korszakra, amikor a számítógép még ritka, különleges tárgy volt, amely köré gyerekek és tanárok egyaránt odasereglettek. A bizonytalan mozdulatok, a jegyzetfüzetekbe írt kódok, a hosszas hibakeresések mind hozzátartoztak az élményhez. Aki akkoriban először találkozott a programozás fogalmaival, az nem feltétlenül lett informatikus. De a technológia iránti nyitottság, az új iránti kíváncsiság sok diákban megmaradt.

Csúcstechnika a 80-as évekből

Fotók: Somogyi Hírlap archív

Ma, amikor egy iskolai tablet vagy laptop bekapcsolása néhány másodperc, a hálózati kapcsolat magától értetődő, különösen érdekes visszanézni ezekre a képekre. A 80-as évek magyar informatikatermei nem a kényelmet, hanem a kezdetet jelképezik. Azt az időszakot, amikor a digitális korszak ajtaja még nehezen nyílt, de már megmutatta, hogy a jövő más lesz, mint a múlt.

 

