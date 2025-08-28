40 éve indultak, most a világ élvonalába tartoznak – jubileumát ünnepli a Bőszénfai Szarvasfarm

– 1975-ben Új-Zélandon ismertem meg ezt a fantasztikus szarvastenyésztési modellt, ami akkor a világon egyedülálló módon sikeres volt – mondta Horn Péter akadémikus, a MTA rendes tagja, a Kaposvári Egyetem egykori rektora, akit arra kértük, hogy a jubileum alkalmából nosztalgiázzon a bőszénfai szarvasfarm indulásáról. – Kiváló lehetőséget láttam benne, hiszen Magyarország szarvasállománya egyedülálló, s azokat a háziasítási módszereket, amelyeket kint sikerrel alkalmaztak, Magyarországon is át kell venni. El kell kezdeni a magyar viszonyok között egy olyan, legelőre alapozott új állattenyésztési ágazatot, amelynek két nagy területe van: a nagyon értékes hústermék és a trófea. Emellett hasznosítja a füvet is.

40 éves jubileumát ünnepelte a bőszénfai szarvasfarm. Fotó: Muzslay Péter

A bőszénfai szarvasfarm mindennapjainak alakítói meséltek a jubileumról

Horn Péter úgy vélekedett, ahhoz képest, hogy ez soha nem volt kiemelt kutatóhely és fejlesztőhely, elképesztő teljesítményt nyújtottak az itteni szakemberek. Legelőápolási és gazdálkodási módszereket fejlesztettek ki, amelyek tökéletesek a gímszarvasnak, valamint kialakítottak egy komplex technológiát, amellyel háziasítani lehetett a gímszarvast, és kvázi háziállatként tartani, szaporítani és különböző célokra hasznosítani. – Világviszonylatban is különleges helyet foglal el a bőszénfai a szarvasfarmok között, mert Magyarország teljes farmszarvas-állománya körülbelül négyezer, amelynek egynegyede itt található. A minőség Magyarországon kiemelkedő, rengeteg ország visz innen tenyészállatokat - még Új-Zéland is – emelte ki az akadémikus.