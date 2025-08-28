48 perce
40 éve indultak, most a világ élvonalába tartoznak – jubileumát ünnepli a Bőszénfai Szarvasfarm
Negyvenéves fennállását ünnepli Magyarország egyik legismertebb vadgazdálkodási és turisztikai központja. A Bőszénfai Szarvasfarm az elmúlt évtizedekben az oktatás, a kutatás, a fenntarthatóság és a turizmus területén is meghatározó szereplővé vált.
– 1975-ben Új-Zélandon ismertem meg ezt a fantasztikus szarvastenyésztési modellt, ami akkor a világon egyedülálló módon sikeres volt – mondta Horn Péter akadémikus, a MTA rendes tagja, a Kaposvári Egyetem egykori rektora, akit arra kértük, hogy a jubileum alkalmából nosztalgiázzon a bőszénfai szarvasfarm indulásáról. – Kiváló lehetőséget láttam benne, hiszen Magyarország szarvasállománya egyedülálló, s azokat a háziasítási módszereket, amelyeket kint sikerrel alkalmaztak, Magyarországon is át kell venni. El kell kezdeni a magyar viszonyok között egy olyan, legelőre alapozott új állattenyésztési ágazatot, amelynek két nagy területe van: a nagyon értékes hústermék és a trófea. Emellett hasznosítja a füvet is.
A bőszénfai szarvasfarm mindennapjainak alakítói meséltek a jubileumról
Horn Péter úgy vélekedett, ahhoz képest, hogy ez soha nem volt kiemelt kutatóhely és fejlesztőhely, elképesztő teljesítményt nyújtottak az itteni szakemberek. Legelőápolási és gazdálkodási módszereket fejlesztettek ki, amelyek tökéletesek a gímszarvasnak, valamint kialakítottak egy komplex technológiát, amellyel háziasítani lehetett a gímszarvast, és kvázi háziállatként tartani, szaporítani és különböző célokra hasznosítani. – Világviszonylatban is különleges helyet foglal el a bőszénfai a szarvasfarmok között, mert Magyarország teljes farmszarvas-állománya körülbelül négyezer, amelynek egynegyede itt található. A minőség Magyarországon kiemelkedő, rengeteg ország visz innen tenyészállatokat - még Új-Zéland is – emelte ki az akadémikus.
Less bele te is a galériánkba! 👀👇
40 éve a természet szolgálatában – jubileumát ünnepli a Bőszénfai SzarvasfarmFotók: Muzslay Péter
Nagy János, a Bőszénfai Szarvasfarm igazgatója arról beszélt, hogy a szarvasfarmon abszolút nem használnak vegyszert, műtrágyát, antibiotikumot, mert meggyőződésük, hogy ha a biológiai alapok rendben vannak, akkor igenis lehet eredményesen termelni. – Kétezer állatot is lehet úgy takarmányozni, hogy nincs szükség ezekre a kémiai és vegyi anyagokra, ami az egészséges élelmiszer előállítás szempontjából nagyon komoly szempont, a jövőben pedig még nagyobb hangsúlyt kell erre fektetni – hangsúlyozta Nagy János, majd hozzátette: folyamatosan próbálnak fejleszteni, több állatfajt bemutatni. – Ugyanakkor számunkra belső elvárás is, hogy a programok tudományos alapokon nyugvó információkat közvetítsenek. Nem az a célunk, hogy „rózsaszín ködöt” fessünk a világról, hanem hogy megmutassuk a vadgazdálkodás, a Zselic, a vadászat, a helyi kultúra és a legeltetéses állattenyésztés valódi értékeit.
Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora köszöntőbeszédében elmondta, az elmúlt 40 évben rengeteget fejlődött a szarvasfarm, s ma már egyszerre szolgálja az oktatást, a kutatást, az innovációt, az új eredmények meghonosítását és bevezetését. – Mindezek mellett van egy nagyon fontos feladata is: a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés. A farm szerepe nem ott kezdődik, amikor az egyetemisták belépnek az egyetem falai közé, vagy amikor az itteni kollégák szaktanácsot adnak, esetleg szakemberek érkeznek ide, hogy új módszereket és eljárásokat tanuljanak. Már az óvodásoknál és kisiskolásoknál elkezdődik, akiket nagy számban vonz a tájközpont. Itt megismerhetik a háziállatokat és vadállatokat egyaránt, s így a környezeti nevelés egy olyan láthatatlan módja valósulhat meg, amely hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy később az egyetem hallgatói legyenek, majd elismert szakemberekké váljanak.
Gyuricza Csaba kiemelten köszönetet mondott Horn Péternek, valamint Nagy Jánosnak, akik szívügyüknek tekintik a szarvasfarmot.
Kérdésünkre, hogy van-e olyan tervezett fejlesztés, amely újabb mérföldkő lehet a farm történetében, elmondta: a prémium vadhús előállításához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés az egyik ilyen. Emellett szeretnék tovább erősíteni azokat a lehetőségeket is, amelyek a MATE létrejöttével alakultak ki. Magyarországon jelenleg egy rendszerben van a természetvédelmi és vadgazdálkodási képzés, és ehhez a gyakorlati háttér működtetésében nagyon fontos szerepet szánnak a szarvasfarmnak.
Az eseményen részt vett Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője is, aki elismerően szólt a szarvasfarm munkájáról, és emlékplakettet adott át Nagy János igazgatónak.
A Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontjaként indult létesítmény ma már nemcsak kutatási és oktatási bázis, hanem különleges látványosság is, ahol a látogatók testközelből ismerkedhetnek meg a hazai nagyvadfajokkal. A több mint 1300 hektáros területen gím- és dámszarvas, muflon, vaddisznó és őz is él, de a ritka Dávid-szarvas is megtalálható itt, emellett bivaly, rackajuh vagy magyar hidegvérű ló is részei az állatállománynak.
- Az elmúlt negyven év tehát a szakmai kiválóság, az ökológiai szemlélet és a turisztikai élmények különleges ötvözete lett. A jubileum pedig alkalmat adott arra, hogy a múlt és jelen szereplői közösen emlékezzenek vissza a kezdetekre, és felvázolják a jövőbeli terveket, amelyek révén a Bőszénfai Szarvasfarm továbbra is meghatározó szereplő marad a magyar és nemzetközi vadgazdálkodásban és turizmusban.
Sonline.hu videó
- Sulyok Tamás nemcsak megnyitotta, hanem ki is próbálta a fenyvesi tábor kreatív programjait
- Lovász Márta új kollekciót mutatott be a Balatonnál - ezt látnod kell! FOTÓ, VIDEÓ
- Fellélegezhetnek a sör szerelmesei, elindult a komlószüret – októberben már a frisset csapolják
- Revansot vett szlovák bajtársán Bolhás legerősebb tűzoltója – videóval
- Hihetetlen, vörös cápa tűnt fel a Balatonban a fürdőzők között Fonyódnál