Százával húzták ki a pontyokat a Desedából a hőségben

A X. Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság szombat délután befejeződött a Desedán. Csütörtöktől szombatig 15 klubcsapat indult az erőpróbán, a két első helyezett tovább jut a 2026-os féder klubcsapat világbajnokságra.

A hőség ellenére sokan ragadtak pecabotot

Fotó: Muzslay Péter

Győri, tiszaföldvári, pesti és ráckevei indulók is részt vettek a bajnokságon. Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) titkára elmondta: a Maros-Walterland csapata győzött (186 575 gramm halat fogtak), az Energofish Feeder Team (160 125 gramm) eredménnyel a második lett, míg a Carpzoom-Molnársziget Feeder Team (141 950 gramm) eredménnyel a harmadik helyen végzett.

– A résztvevők főként keszeget emeltek ki, de néhány ponty és harcsa színesítette a fogásokat – közölte Kovács Gábor.