augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos Bajnokság

1 órája

Százával húzták ki a pontyokat a Desedából a hőségben

Címkék#Kovács Gábor#X Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság#Kaposvári Sporthorgász Egyesület

Harsányi Miklós

A  X. Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság szombat délután befejeződött a Desedán. Csütörtöktől szombatig 15 klubcsapat  indult az erőpróbán, a két első helyezett tovább jut a 2026-os féder klubcsapat világbajnokságra.

A hőség ellenére sokan ragadtak pecabotot
Fotó: Muzslay Péter

Győri, tiszaföldvári, pesti és ráckevei indulók is részt vettek a bajnokságon. Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) titkára elmondta: a Maros-Walterland csapata győzött (186 575 gramm halat fogtak), az Energofish Feeder Team (160 125 gramm) eredménnyel a második lett, míg a  Carpzoom-Molnársziget Feeder Team (141 950 gramm) eredménnyel a harmadik helyen végzett. 
– A  résztvevők főként keszeget emeltek ki, de néhány ponty és harcsa színesítette a fogásokat – közölte Kovács Gábor.

X. Feeder Klubcsapat OB a Desedán

Fotók: Muzslay Péter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu