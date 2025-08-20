Megvakít a monitor, ha nem ilyen a szemüveged

A legfőbb természetes forrása ennek a fénytartománynak a napfény, amely sokkal nagyobb mennyiségben sugároz ebből, mint bármely mesterséges világítás. Bár sokan az elektronikai eszközök képernyőit tekintik fő okozónak, valójában a LED-es lámpák, a fluoreszkáló fénycsövek és a kompakt izzók is kibocsátják ezt a sugárzást. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a digitális eszközök által kibocsátott intenzitás jóval alacsonyabb, mint a természetes napsugárzásé. Emellett a jelenlegi kutatások szerint nincs meggyőző tudományos bizonyíték arra, hogy a mesterséges forrásokból eredő fény károsítaná a szemet vagy az egészséget.

A szem védelme fontos szerepet játszik

Fotó: Szendi Péter/MW

Szem egészségének megőrzése digitális környezetben

Mi okozza a szemfájdalmat képernyőhasználat közben?

Hátterében elsősorban nem maga a kék fény áll, hanem a „számítógépes látás szindróma” vagy digitális szemfáradtság. Ez akkor alakul ki, amikor hosszú ideig nézzük a képernyőt, miközben kevesebbet pislogunk. Ennek következtében kiszáradhat, elfáradhat, homályos látás és irritáció is jelentkezhet.

Ez a probléma egyre gyakrabban jelentkezik gyerekeknél is. Fontos megjegyezni, hogy a tünetekért a túlzott képernyőhasználat a felelős.

– Nálunk is megtalálhatók ezek a kékfényszűrős lencsék, amelyek nem közvetlenül szűrik, hanem visszaverik a káros kék fényt – mondta Németh Zsóka, a kaposvári Gál Optika munkatársa. Kifejezetten hasznosak azok számára, akik napjuk nagy részét képernyő előtt töltik. A lencsék javítják a kontrasztot, így a monitor képét élesebbnek látjuk, ezáltal csökkenthetik a szemfáradtságot és a kivörösödést is.

A tartós, egy irányba történő fókuszálás, önmagában is megterhelő, különösen, ha közben megfeledkezünk a pislogásról a monitor nézése közben.Érdemes rendszeresen szünetet tartani, időnként elnézni távolabbra, hogy a izmok is pihenhessenek. A folyamatos közeli fókuszálás hosszú távon nem tesz jót– tette hozzá.

Hogyan védekezhetünk a kellemetlen szemfáradtság ellen?

Ha sokat töltünk időt digitális eszközök előtt, érdemes néhány egyszerű praktikát követni az egészség megőrzése érdekében:

Helyezzük a képernyőt körülbelül karnyújtásnyi távolságra, és állítsuk be úgy, hogy enyhén lefelé nézzen, így kevésbé párolog el a könny a szemünkből.

Kövessük a 20-20-5 szabályt: minden 20 perc munkát szakítsunk meg egy legalább 20 másodperces szünettel, és ilyenkor fókuszáljunk legalább 5 méterre lévő tárgyra.

Használjunk tartósítószer-mentes műkönnyet.

Gondoskodjunk megfelelő szoba világításról, és állítsuk be a képernyő kontrasztját úgy, hogy csökkentsük a megerőltetést. Hasznos lehet matt képernyőszűrő alkalmazása is.

Kontaktlencsét viselők számára ajánlott időnként szemüveget hordani, különösen hosszabb monitor előtti munkavégzés esetén.

Ha ezeket betartjuk, a digitális eszközök okozta szemproblémák legtöbbször csak átmenetiek és könnyen kezelhetők. Ha azonban a tünetek tartósan fennállnak, mindenképp érdemes orvoshoz fordulni.