Szent István előtt ünnepeltek a nagyatádiak

A hagyományokhoz híven, ez évben is Szent István királyunk egészalakos szobránál köszöntötték az „Újkenyér” ünnepét Nagyatádon.

Györke József

Gara István, a város díszpolgára emlékezett meg államalapítónkról és a nap jelentőségéről. Sándor László plébános kenyéráldását követően szegte meg az új kenyeret és Ludas László polgármesterrel osztották meg a falatokat a jelenlévők között. Szép műsort adtak a „bájolók”.
Az ünnepség után megnyitották a Kertbarát Kör hagyományos terménybemutatóját, majd a Városszépítők osztották ki a legvirágosabb erkélyek, kertek, épületek és intézmények részére kiírt pályázat győzteseinek a megérdemelt jutalmaikat. 

A Kertbarát Kör megtartotta hagyományos terménybemutatóját
Fotó: Györke Jószef

Késő délutántól estig a színpad környékén gyülekezett a tömeg: A helyi egyesületek fellépőin kívül hatalmas taps fogadta a Pacsirták mulatós nótáit, Jáger Kinga slágereit, valamint a ZANZIBÁR műsorát. A napot késő este látványos lézer show zárja. 

 

