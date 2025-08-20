Ma sem ismertek a Szent Korona egyes vizsgálatainak eredményei a nyilvánosság előtt

Az elmúlt évszázadok során a Magyar Szent Korona vizsgálatát már több tucatnyi alkalommal elvégezték. Egyes vizsgálatok ma sem ismertek a nyilvánosság előtt. A legnagyobb jelentőségű és nyilvánosan ismert vizsgálatok száma 8-10-re tehető. Az első részletesebb leírás 1613-ban Révay Péter (1578-1622) koronaőr végezte el. Ő már felfigyelt az alsó rész görög felirataira és különösen a Konstantin névre. (Nagy Konstantin császár 306

és 337 között uralkodott.) Révay úgy vélte, hogy az egész korona görög munka, amit Nagy Konstantin elajándékozott I. Szilveszter pápának, aki 314-től 335-ig uralkodott. Bekerült a pápai kincstárba, és Révay szerint innen jutott Szent István királyunkhoz II. Szilveszter pápa ajándékaként. Ez a gondolatmenet a késői középkor és a korai újkor felfogásának tükrében nem volt logikátlan feltételezés. A korona teljes görög eredeztetésének elmélete azonban mindmáig nem állta ki az idők próbáját.

A Szent Korona múltjáról könyv is született

Fotó: MW

A Szent Korona vizsgálatai

A következő vizsgáló személy Weszprémi István (1723 -1799) orvos és orvostörténész volt, aki 1790-ben nézte meg a Szent Koronát. Lelkes érdeklődő volt, de az ötvösművészetben és a művészettörténetben nem volt hivatásszerű kutató. Weszprémivel indult ingatag útjára a kettős eredeztetés elmélete, vagyis az, hogy a Szent Korona alsó abroncsos része görög munka, a felső pántos rész pedig nyugati, latin jellegű készítmény. Vannak azonban kutatók, akik erre logikusnak tűnő cáfolatot adnak.

Katona István S.J. (1732–1811) jezsuita szerzetespap, történész-professzor megerősítette az „alsó görög rész és a felső latin rész” teóriáját. A nagy tekintélyű Katona István után hosszú ideig már mások nem is tették kérdésessé ezt a kettős eredeztetést. A vizsgálatok inkább áttevődtek oda, hogy mikor történhetett az alsó abroncsos rész és a felső pántos rész összeerősítése. Vagyis a kettős eredeztetés szinte „bebetonozódott”, abban csak a

legutóbbi időkben kezdtek el kételkedni.

A kiegyezés (1867) után a Magyar Tudományos Akadémia kijelölt a vizsgálatra egy bizottságot, amelyet Ipolyi Arnold (1823–1886) tudós püspök és akadémikus, művészettörténész vezetett. A bizottság I. Ferenc József engedélyével 1880-ban végezte el a vizsgálatot a Budai Királyi Várban. Ipolyi kiváló felkészültségű tudós és nagy tudományos szaktekintély volt, a régészeti tudományban is. Változatlanul azt a nézetet vallotta, hogy a felső rész (a latin korona) római eredetű, és azt Szent István király kapta II. Szilveszter pápától. Az alsó abroncsos rész valamikor külön lehetett, vélte Ipolyi.