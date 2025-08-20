1 órája
Ma sem ismertek a Szent Korona egyes vizsgálatainak eredményei a nyilvánosság előtt
Rosta István tudománytörténész professor emeritus, Kaposvár díszpolgára összefoglalta azt, amit a Szenht Koronáról tudni kell. A Szent Korona eredete régóta érdekli a tudósokat.
Az elmúlt évszázadok során a Magyar Szent Korona vizsgálatát már több tucatnyi alkalommal elvégezték. Egyes vizsgálatok ma sem ismertek a nyilvánosság előtt. A legnagyobb jelentőségű és nyilvánosan ismert vizsgálatok száma 8-10-re tehető. Az első részletesebb leírás 1613-ban Révay Péter (1578-1622) koronaőr végezte el. Ő már felfigyelt az alsó rész görög felirataira és különösen a Konstantin névre. (Nagy Konstantin császár 306
és 337 között uralkodott.) Révay úgy vélte, hogy az egész korona görög munka, amit Nagy Konstantin elajándékozott I. Szilveszter pápának, aki 314-től 335-ig uralkodott. Bekerült a pápai kincstárba, és Révay szerint innen jutott Szent István királyunkhoz II. Szilveszter pápa ajándékaként. Ez a gondolatmenet a késői középkor és a korai újkor felfogásának tükrében nem volt logikátlan feltételezés. A korona teljes görög eredeztetésének elmélete azonban mindmáig nem állta ki az idők próbáját.
A Szent Korona vizsgálatai
A következő vizsgáló személy Weszprémi István (1723 -1799) orvos és orvostörténész volt, aki 1790-ben nézte meg a Szent Koronát. Lelkes érdeklődő volt, de az ötvösművészetben és a művészettörténetben nem volt hivatásszerű kutató. Weszprémivel indult ingatag útjára a kettős eredeztetés elmélete, vagyis az, hogy a Szent Korona alsó abroncsos része görög munka, a felső pántos rész pedig nyugati, latin jellegű készítmény. Vannak azonban kutatók, akik erre logikusnak tűnő cáfolatot adnak.
Katona István S.J. (1732–1811) jezsuita szerzetespap, történész-professzor megerősítette az „alsó görög rész és a felső latin rész” teóriáját. A nagy tekintélyű Katona István után hosszú ideig már mások nem is tették kérdésessé ezt a kettős eredeztetést. A vizsgálatok inkább áttevődtek oda, hogy mikor történhetett az alsó abroncsos rész és a felső pántos rész összeerősítése. Vagyis a kettős eredeztetés szinte „bebetonozódott”, abban csak a
legutóbbi időkben kezdtek el kételkedni.
A kiegyezés (1867) után a Magyar Tudományos Akadémia kijelölt a vizsgálatra egy bizottságot, amelyet Ipolyi Arnold (1823–1886) tudós püspök és akadémikus, művészettörténész vezetett. A bizottság I. Ferenc József engedélyével 1880-ban végezte el a vizsgálatot a Budai Királyi Várban. Ipolyi kiváló felkészültségű tudós és nagy tudományos szaktekintély volt, a régészeti tudományban is. Változatlanul azt a nézetet vallotta, hogy a felső rész (a latin korona) római eredetű, és azt Szent István király kapta II. Szilveszter pápától. Az alsó abroncsos rész valamikor külön lehetett, vélte Ipolyi.
Révay, Weszprémi, Katona és Ipolyi után az 1980-as években Csomor Lajos aranyműves vizsgálta azt a kérdést, hogy a mai formájában ismert Magyar Szent Korona mikor készülhetett. Csomor vizsgálata lényegében egy technológiai vizsgálat volt. Az aranyműves véleménye az lett, hogy az
elkészítés ideje Krisztus után 750 és 1000 közé datálható.
Ez a vizsgálat tehát az elkészítés idejére nézve azt igazolhatta, hogy amikor Szent István élt, a Szent Korona már megvolt. Csomor kutatása tehát kizárta azt a néha (bár eléggé ritkán) fel-felbukkanó nézetet, hogy ez a nagyrabecsült nemzeti kincsünk esetleg Szent István koránál fiatalabb volna. A Csomor-féle vizsgálat egyben cáfolta a Révay-féle nézetet is, mely szerint a Szent Korona ókori eredetű lenne. A Nagy Konstantin korából való (Révay szerinti) eredeztetés tehát egy eléggé jó lábakon álló, hitelesnek mondható cáfolatot kapott.
Fibonacci-féle számsor a Szent Koronán
A XX. század utolsó negyedében a vizsgálatoknak egy merőben új megközelítésével találkozhatunk. Ennek a lényege az, hogy a Szent Korona nemcsak egy szakrális tárgy és művészi alkotás, hanem egyben technikai konstrukció is. Ilyen szempontból fogott elemzéshez egy mérnökcsoport, amelynek tagjai voltak Ferencz Csaba, Ferenczné Árkos Ilona, Beöthy Mihály, Fehér András. Álláspontjukat a Fizikai Szemle 1981. évi 12. számában tették közzé.
A méretek elemzése meglepő eredményt hozott. Az alsó abroncsos rész (a görög feliratos rész) és a felső pántos rész (a latin jellegű rész) jellemző méretei egymással összhangban vannak, és inch mértékegységben egész számokat mutatnak. Megjelenik tehát a fő méretek között a 2, 3, 5, 8 egység inch mértékegységben. A Szent Korona fő képe a tetején, a kereszt talpa alatt, a Pantokrátor-kép, a Világbíró Krisztust ábrázoló zománc alkotás hosszúsága és szélessége egyaránt 1 inch. Ha ezzel kiegészítjük az előbbi számsort akkor a következőt kapjuk: 1,1,2,3,5,8. Ez a két egyessel induló sorozat a matematikában a Fibonacci-féle számsor, amelyben az egyes számok a megelőző két szám összegével azonosak.
A mérnök-kutatók azt is észrevették, hogy a Szent Koronán teljesül az aranymetszés szabálya. Az aranymetszést az ókori és a középkori művészetben kiterjedten alkalmazták, és a használatára ma is sok példa van. Matematikai levezetéssel igazolható, hogy a korábban említett Fibonacci-féle számsor és az aranymetszéssel felosztott szakaszok méretei között összefüggés van.
A mérnök-kutatók véleménye szerint ebben az esetben a véletlen valószínűsége nagyon csekély, alig több a nullánál. Úgy gondolják, hogy a Szent Korona nagy valószínűséggel egységes egésznek tekinthető, amelyben az alsó és a felső rész egyidőben, egy egységet alkotva, egy helyen készült. Csomor Lajos aranyműves véleménye megerősíti ezt, mert szerinte a latin és a görög feliratú képek is az egységre utalnak, egy műhelyben készülhettek.
Szent István korában a keleti és a nyugati egyház még egységben volt, ezért nem lehetett akadálya annak, hogy az egy műhelyben készült képek egy részén görög feliratok, más részükön pedig latin feliratok legyenek. A mai formájában ismert Magyar Szent Korona tehát létezhetett így, egységes egészként Szent István korában is, − vélik a mérnök-kutatók.
A Római Katolikus Egyház életében ma is előfordulnak együtt latin és görög szavak, betűk. A Szent Kereszt felső részén az I. N. R. I. betűk latin szavak kezdőbetűi. 1981. szeptember 22. és 24. között Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban egy nemzetközi tudományos konferencia volt, amelyen a résztvevők a Magyar Szent Koronával és a koronázási jelvényekkel foglalkoztak. A külföldi tudósok főleg angol, német és francia nyelvterületről érkeztek.
- Nem született olyan állásfoglalás, amellyel minden résztvevő kivétel nélkül és száz százalékig egyetértett volna, ami a tudományban nem ritka eset. Azt azonban többen is megfogalmazták, hogy a mérnökcsoport véleménye igen figyelemre méltó, és azt érdemes nagyon komolyan venni. Egyelőre itt tart a tudomány.