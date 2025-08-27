augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szépségverseny

3 órája

Ismét egy rangos verseny döntőjébe került a somogyi szépség

Címkék#stratégia#Ilics Szimonetta Mercédesz#munka#teljesítmény#nyár#szépség

Újabb kihívás előtt áll Ilics Szimonetta, a Miss World Hungary egykori somogyi döntőse. A szépség ezúttal is bejutott a döntőbe.

Dombi Regina

Ilics Szimonetta, somogyi szépség számára nincs megállás, legalábbis akkor, ha versenyzésről és az arra való felkészülésről van szó. Alig lett vége a Miss World Hungary versenynek, Szimi egy kis pihenés után újra belevetette magát a munkába, ami olyan jól sikerült, hogy teljesítménye alapján bekerült a 12 döntős közé a Miss Universe Hungary versenyben. 

szépség
A somogyi szépség újra rangos versenyre készül
Fotó: Ilics Szimonetta Mercédesz

Nyaralás, munka és egy kis szépségverseny. Így telt a nyár Ilics Szimonetta Mercédesz, nagyatádi származású, egykori Tündérszép számára, aki ismét lázasan készül egy rangos eseményre. Szimonetta mesélt nekünk arról, mi az, ami motiválja, hogy készül a versenyre és hogyan éli meg ezt az új lehetőséget. 

A somogyi szépség ismét döntős lett

Ilics Szimonetta Mercédesz marketing menedzserként dolgozik egy tartalomgyártó cégnél, ahol a munka nyáron sem állt meg, mindig akadt bőven feladata a fiatal szépségnek. Pihenésre azonban szakított időt Szimonetta, párjával elutaztak nyaralni. Szimonetta bevallása szerint jó érzés volt kicsit kiszakadni a hétköznapokból. 
– Most a Miss Universe Hungary versenyre készülök. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy több száz lány közül beválogattak a legjobb 12 közé, így részt vehetek a döntőn. Úgy gondolom, hogy a Miss Universe Hungary nemcsak a szépségről szól, hanem arról is, hogyan képviseljük magunkat, a gondolatainkat és az értékeinket. Ez nagyon közel áll ahhoz, amit a munkámban is csinálok: kommunikálok, stratégiát építek, és igyekszem pozitív hatással lenni másokra – mesélte Szimonetta. 

A somogyi szépséget a fejlődés és a tanulás motiválja
Fotó: Ilics Szimonetta Mercédesz

– Alig várom az új kalandokat és azt, hogy mit tartogat számomra ez a verseny. Lassan kezdődik az egyhetes felkészítő tábor Lipóton, a döntő pedig szeptember 13-án lesz. Nagyon izgatott vagyok! – tette hozzá a somogyi szépség. 
Szimonettát, saját bevallása szerint mindig is motiválta a fejlődés és tanulás. Éppen ezért folyamatosan fejleszti magát, és nap mint nap igyekszik fejlődni szakmailag és emberileg is egyaránt. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu