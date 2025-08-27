Ismét egy rangos verseny döntőjébe került a somogyi szépség

Ilics Szimonetta, somogyi szépség számára nincs megállás, legalábbis akkor, ha versenyzésről és az arra való felkészülésről van szó. Alig lett vége a Miss World Hungary versenynek, Szimi egy kis pihenés után újra belevetette magát a munkába, ami olyan jól sikerült, hogy teljesítménye alapján bekerült a 12 döntős közé a Miss Universe Hungary versenyben.

A somogyi szépség újra rangos versenyre készül

Fotó: Ilics Szimonetta Mercédesz

Nyaralás, munka és egy kis szépségverseny. Így telt a nyár Ilics Szimonetta Mercédesz, nagyatádi származású, egykori Tündérszép számára, aki ismét lázasan készül egy rangos eseményre. Szimonetta mesélt nekünk arról, mi az, ami motiválja, hogy készül a versenyre és hogyan éli meg ezt az új lehetőséget.

A somogyi szépség ismét döntős lett

Ilics Szimonetta Mercédesz marketing menedzserként dolgozik egy tartalomgyártó cégnél, ahol a munka nyáron sem állt meg, mindig akadt bőven feladata a fiatal szépségnek. Pihenésre azonban szakított időt Szimonetta, párjával elutaztak nyaralni. Szimonetta bevallása szerint jó érzés volt kicsit kiszakadni a hétköznapokból.

– Most a Miss Universe Hungary versenyre készülök. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy több száz lány közül beválogattak a legjobb 12 közé, így részt vehetek a döntőn. Úgy gondolom, hogy a Miss Universe Hungary nemcsak a szépségről szól, hanem arról is, hogyan képviseljük magunkat, a gondolatainkat és az értékeinket. Ez nagyon közel áll ahhoz, amit a munkámban is csinálok: kommunikálok, stratégiát építek, és igyekszem pozitív hatással lenni másokra – mesélte Szimonetta.

A somogyi szépséget a fejlődés és a tanulás motiválja

Fotó: Ilics Szimonetta Mercédesz

– Alig várom az új kalandokat és azt, hogy mit tartogat számomra ez a verseny. Lassan kezdődik az egyhetes felkészítő tábor Lipóton, a döntő pedig szeptember 13-án lesz. Nagyon izgatott vagyok! – tette hozzá a somogyi szépség.

Szimonettát, saját bevallása szerint mindig is motiválta a fejlődés és tanulás. Éppen ezért folyamatosan fejleszti magát, és nap mint nap igyekszik fejlődni szakmailag és emberileg is egyaránt.