Fit életmód
2 órája
Szeptembertől 60 felett is fitten, újraindul a program
Ősztől újraindul a 60 felett is aktívan program Kaposváron.
Szeptemberben visszatér a 60 felett is aktívan! program, számolt be róla az Egészséges Kaposvár közösségi oldalán. Az ingyenes, tematikus mozgásórákhoz a Polgárok Házában csatlakozhatnak a Kaposi Mór Oktató Kórház szakembereinek vezetésével.
A hat hetes program keretében keddenként és csütörtökönként tartják a mozgásos foglalkozásokat.
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes, de állapotfelméréshez és regisztrációhoz kötött. Jelentkezni „mozgás recepttel” lehet, melyet az érdeklődők a háziorvosuktól kérhetnek.
