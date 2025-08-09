augusztus 10., vasárnap

Fit életmód

11 órája

Szeptembertől 60 felett is fitten, újraindul a program

#Egészséges Kaposvár#recept#háziorvos

Ősztől újraindul a 60 felett is aktívan program Kaposváron.

Szeptemberben visszatér a 60 felett is aktívan! program, számolt be róla az Egészséges Kaposvár közösségi oldalán. Az ingyenes, tematikus mozgásórákhoz a Polgárok Házában csatlakozhatnak a Kaposi Mór Oktató Kórház szakembereinek vezetésével.

A hat hetes program keretében keddenként és csütörtökönként tartják a mozgásos foglalkozásokat.

A foglalkozásokon való részvétel ingyenes, de állapotfelméréshez és regisztrációhoz kötött. Jelentkezni „mozgás recepttel” lehet, melyet az érdeklődők a háziorvosuktól kérhetnek.

 

