Szeptembertől 60 felett is fitten, újraindul a program

Szeptemberben visszatér a 60 felett is aktívan! program, számolt be róla az Egészséges Kaposvár közösségi oldalán. Az ingyenes, tematikus mozgásórákhoz a Polgárok Házában csatlakozhatnak a Kaposi Mór Oktató Kórház szakembereinek vezetésével.

A hat hetes program keretében keddenként és csütörtökönként tartják a mozgásos foglalkozásokat.

A foglalkozásokon való részvétel ingyenes, de állapotfelméréshez és regisztrációhoz kötött. Jelentkezni „mozgás recepttel” lehet, melyet az érdeklődők a háziorvosuktól kérhetnek.