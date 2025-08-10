Színésznek készült, pénzügyes lett belőle

Kaposvár Kilencvenedik születésnapján köszöntötte a kaposvári Bögöti Károlyt Kárpáti Tímea alpolgármester, valamint Bartalos Diána képviselő. Az ünnepelt fiatal korában színésznek készült, de az élet más utat jelölt ki számára: negyven éven keresztül a megyei önkormányzat pénzügyeit igazgatta. Az alpolgármester és a képviselő egy emléklapot és jókívánságaikat is átadták a születésnaposnak egy tartalmas beszélgetést követően. K.R.