Színésznek készült, pénzügyes lett belőle

Címkék#emléklap#jókívánság#alpolgármester

Koszorus Rita

Kaposvár Kilencvenedik születésnapján köszöntötte a kaposvári Bögöti Károlyt Kárpáti Tímea alpolgármester, valamint Bartalos Diána képviselő. Az ünnepelt fiatal korában színésznek készült, de az élet más utat jelölt ki számára: negyven éven keresztül a megyei önkormányzat pénzügyeit igazgatta. Az alpolgármester és a képviselő egy emléklapot és jókívánságaikat is átadták a születésnaposnak egy tartalmas beszélgetést követően. K.R. 

 

