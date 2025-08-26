1 órája
Ezért is hal meg egyre több fiatal szívhalálban
Az öregedés természetes folyamat, amely minden embert érint, azonban nem minden szervünk öregszik azonos ritmusban, derült ki egy nemzetközi kutatócsoport legújabb tanulmányából. A vizsgálatok alapján egyes szervek, már jóval korábban mutathatnak biológiai elváltozásokat, és ezek idővel súlyos következményekhez, akár szívhalálhoz is vezethetnek.
A kutatók megfigyelték, hogy bizonyos életkorokban (különösen 45 és 55 év között), hirtelen felgyorsulnak az öregedési folyamatok, míg más időszakokban lassabban zajlanak a változások. Emellett az is kiderült, hogy nem minden szerv öregszik egyformán, vannak, amelyek –például a szív és az érrendszer – jóval korábban mutatnak elöregedést, ami akár szívhalálhoz is vezethet, mint azt korábban gondoltuk.
A szívhalál megelőzhető
Az egyik legmeglepőbb felfedezés az volt, hogy az aorta, a testünk fő verőere, már 30 éves kor körül jelentős biológiai változásokon megy keresztül , vagyis jóval korábban, mint ahogy azt eddig feltételezték. Már fiatal felnőttkorban a biológiai hanyatlás jeleit mutatja, miközben a szervek még alig változnak.
A kutatást a Kínai Tudományos Akadémia tudósai végezték, akik egyedülálló módon nem az egész szervezet általános változásait vizsgálták, hanem azt, hogyan módosul a fehérje-összetételük az életkor előrehaladtával. Ehhez 76 elhunyt személy szöveteit elemezték, akik 14 és 68 év közöttiek voltak, és véletlenszerű agysérülés következtében vesztették életüket.
A minták alapján a kutatók egy részletes molekuláris „öregedési térképet” készítettek, amely világosan megmutatja, hogyan változik működésük sejtszinten. A kutatás egyik kulcsmegállapítása, hogy az aorta nem csupán önmagában öregszik, hanem más szervekre is hatással lehet. Képes olyan fehérjéket termeni melyek a vérkeringésen keresztül eljutnak a test többi részébe, és ott gyorsíthatják az életkori folyamatok előrehaladását. Ezel főként a szív- és érrendszeri betegségekkel, szöveti fibrózissal, zsírmájjal, valamint májdaganatokkal hozhatók összefüggésbe.
Más szervek is korán változni kezdenek
A tanulmány szerint az aorta mellett a lép és a mellékvese is viszonylag korán mutat elváltozásokat. Különösen a mellékvesében szembetűnő a hormontermelés módosulása, ami a kutatók szerint kulcsszerepet játszhat a szisztémás öregedési folyamatok beindításában. Ez is arra utal, hogy bizonyos szervek biológiai „kapcsolóként” működhetnek a teljes szervezet öregedésének szabályozásában.
–A testünk egyik leggyorsabban öregedő része az érrendszer – hangsúlyozta Szerémy György a korábbi Somogy vármegye mentőfőorvosa. Az érelmeszesedés, az artériák, vagyis az ütőerek belső falán lerakódó zsírok miatt alakul ki. Ezek idővel szűkítik és megkeményítik az ereket, ami akadályozza a vér szabad áramlását, és komoly szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet. Szerinte sokat tehetünk az ereink védelméért, ha kerüljük a túl zsíros, fűszeres ételeket.