Szívünk egészsége

Ezért is hal meg egyre több fiatal szívhalálban

Címkék#biológiai#testünk#érrendszer szívhalál#folyamat#tanulmány

Az öregedés természetes folyamat, amely minden embert érint, azonban nem minden szervünk öregszik azonos ritmusban, derült ki egy nemzetközi kutatócsoport legújabb tanulmányából. A vizsgálatok alapján egyes szervek, már jóval korábban mutathatnak biológiai elváltozásokat, és ezek idővel súlyos következményekhez, akár szívhalálhoz is vezethetnek.

Bodor Nikolett
Fotó: Karnok Csaba

A kutatók megfigyelték, hogy bizonyos életkorokban (különösen 45 és 55 év között), hirtelen felgyorsulnak az öregedési folyamatok, míg más időszakokban lassabban zajlanak a változások. Emellett az is kiderült, hogy nem minden szerv öregszik egyformán, vannak, amelyek –például a szív és az érrendszer – jóval korábban mutatnak elöregedést, ami akár szívhalálhoz is vezethet, mint azt korábban gondoltuk.

Az öregedő érrendszer, a szívhalál rejtett előjelei
A szívhalál megelőzhető

Az egyik legmeglepőbb felfedezés az volt, hogy az aorta, a testünk fő verőere, már 30 éves kor körül jelentős biológiai változásokon megy keresztül , vagyis jóval korábban, mint ahogy azt eddig feltételezték. Már fiatal felnőttkorban a biológiai hanyatlás jeleit mutatja, miközben a szervek még alig változnak.

A kutatást a Kínai Tudományos Akadémia tudósai végezték, akik egyedülálló módon nem az egész szervezet általános változásait vizsgálták, hanem azt, hogyan módosul a fehérje-összetételük az életkor előrehaladtával. Ehhez 76 elhunyt személy szöveteit elemezték, akik 14 és 68 év közöttiek voltak, és véletlenszerű agysérülés következtében vesztették életüket.

A minták alapján a kutatók egy részletes molekuláris „öregedési térképet” készítettek, amely világosan megmutatja, hogyan változik működésük sejtszinten. A kutatás egyik kulcsmegállapítása, hogy az aorta nem csupán önmagában öregszik, hanem más szervekre is hatással lehet. Képes olyan fehérjéket termeni melyek a vérkeringésen keresztül eljutnak a test többi részébe, és ott gyorsíthatják az életkori folyamatok előrehaladását. Ezel főként a szív- és érrendszeri betegségekkel, szöveti fibrózissal, zsírmájjal, valamint májdaganatokkal hozhatók összefüggésbe. 

 

Más szervek is korán változni kezdenek

A tanulmány szerint az aorta mellett a lép és a mellékvese is viszonylag korán mutat elváltozásokat. Különösen a mellékvesében szembetűnő a hormontermelés módosulása, ami a kutatók szerint kulcsszerepet játszhat a szisztémás öregedési folyamatok beindításában. Ez is arra utal, hogy bizonyos szervek biológiai „kapcsolóként” működhetnek a teljes szervezet öregedésének szabályozásában.

–A testünk egyik leggyorsabban öregedő része az érrendszer – hangsúlyozta Szerémy György a korábbi Somogy vármegye mentőfőorvosa. Az érelmeszesedés, az artériák, vagyis az ütőerek belső falán lerakódó zsírok miatt alakul ki. Ezek idővel szűkítik és megkeményítik az ereket, ami akadályozza a vér szabad áramlását, és komoly szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet. Szerinte sokat tehetünk az ereink védelméért, ha kerüljük a túl zsíros, fűszeres ételeket.

 

