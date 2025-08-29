Tavaly ilyenkor már a pálinkának való készült belőle, idén még híre-hamva sincs, de azért akadt bőven más befőznivaló

Roskadoznak a Kaposvári Nagypiac standjai a szőlőtől, az olasz fürtök mellett természetesen már a hazai szőlőt is kínálták a kaposvári árusok, de egyéb közkedvelt gyümölcsök is várták a vásárlókra. Aki most főzne még csak be, annak sem kell aggódnia, hiszen a paradicsomot igazán jó áron kínálták a piacosok.

A szőlő mellett a befőzési paradicsom volt a piac csúcsterméke pénteken a Kaposvári Nagypiacon

Fotó: Lang Róbert

Szőlő, szilva, görögdinnye, csak pár finomság, ami közül választhattunk a kaposvári piacon. A sokak által várt füge azonban úgy tűnik talán már nem is fog idén megérkezni, a második érésnél tart a gyümölcs, de nem hozza a tőle elvárt eredményt.

Szőlő és szilva – érkeznek az őszi gyümölcsök a piacra

Az elmúlt hetekben egyre több standnál találhattunk már szőlőt a Kaposvári Nagypiacon, mostanra azonban egyre szélesebb a kínált fajták köre is. – Az olasz szőlőt most 1 500 forintos kilogrammonkénti áron áruljuk, de már van magyar fajtából is több, 999 forintos kilogrammonkénti áron. Fehérből a Favorit, kékből pedig a Vénusz, amit hoztunk, mindegyik finom, édes és apró szemű, kedvelik a vásárlók – mondta el az egyik árus.

Roskadoztak a standok a finom, édes, apró szemű magyar szőlőtől

Fotó: Lang Róbert

– A szilva szezonja most van igazán. Mi most a Stanley fajtát hoztuk, ez nagyon finom, édes, tipikusan lekvárnak való, 899 forintos kilogrammonkénti áron kínáljuk. A folytatásban érkeznek a Top-Hit, Top-En Plusz fajták, amik már egy kicsit nagyobb szeműek – tette hozzá az árus.

Van, aki még a szőlőből is lekvárt készít

Fotó: Lang Róbert

Barackból is akadt még jócskán a piacon, de a csemege kukorica standja is tele volt még az édes élményekkel. Bár Lőrincz napján már jócskán túl vagyunk – ami augusztus 10.-e és a mondás szerint ekkor már fogyaszthatatlanná válik a gyümölcs – akadt még görögdinnye az árusok repertoárjában. Jelenleg 290 forintért kínálják kilogrammját a dinnyének.

Befőzni még most sem késő

A befőzős szezon végén akad még zöldség a piacon, amiből van mit az üvegbe rakni. A befőzni való paradicsom óriási méreteket öltött, egyes darabok ökölnyi nagyságúvá cseperedtek.

– Én mindig ilyenkor veszem a paradicsomot, ezekből a legjobb befőzni. Mindig a piacon veszem, van kedvenc árusom is, gyümölcsért pedig mindig a Bözsihez jövök. Hoztam már tőle szőlőt, szilvát is, most pedig paradicsomért jöttem – mondta el a kaposvári Kovács Antalné.