Jogvita

3 órája

Ebben a városban megszabják, hova ültethetsz fát, sokba kerülhet, ha nem így teszel

Címkék#telekhatár#Fóris Kálmán#fa#tulajdonos#gyümölcs

A nyári gyümölcsszezonban meglehetősen aktuális kérdés a szomszédok közt gyakorta vitát szító telekhatár közelében ágaskodó fa és annak termése. Nemcsak a befőzést hozza el ez az időszak, hanem sok lehet ilyenkor a szomszédi vita is. Kaposváron, ahol sok lakótelket korábbi nagykertekből választották le, gyakori kérdés: kié az áthullott gyümölcs? Szakértő válaszol a sokszor feltett kérdésre, amire te sem tudtad eddig a választ.

Koszorus Rita

A termő gyümölcsfák a telekhatáron nemcsak az ingatlanra vethetnek árnyékot, hanem a jó szomszédi viszonyra is. A nyári szezonban egyre több olvasói kérdés érkezik arról, hogy kié az áthullott gyümölcs, mit tehet a szomszéd, és milyen szabályok vonatkoznak a faültetésre. Ez különösen Kaposváron érdekes kérdés, ahol több olyan utca is van, ahol a telkeket régi nagy kertekből alakították ki és meglehetősen közel vannak egymáshoz. Ilyen helyeken könnyen kialakulhat szomszédi vita, pedig nem kellene így lennie. 

gyümölcs termés kié szomszédi vita
Könnyen kipattanhat egy barack miatt is a szomszédi vita. Fotó: Unger Tamás

A fa termése annak a tulajdonát képezi, akinek a telkén a fa áll – még akkor is, ha az ágak átnyúlnak a szomszéd területére, vagy a gyümölcs már le is hullott.Az alapjog szerint nem háboríthatom meg a szomszéd birtokát, még áthajló ágakkal sem. Nemcsak a termés hullhat át, hanem levelek, gyom, vagy akár szemét is. Ilyen esetben a fa tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy ez ne történjen meg, mondta el kérdésünkre Fóris Kálmán kaposvári ügyvéd. Hozzátette: a szomszéd csak akkor szedheti össze a lehullott gyümölcsöt, ha a tulajdonos méltányos időn belül nem gyűjti be azt. – Ez az idő nem jogszabályban rögzített, hanem a gyümölcs romlékonyságától és a körülményektől függ. Egy nyaralóként használt telek esetében például rövidebb idő is elegendő lehet, tette hozzá.

Ha mindenki betartja, nem lesz szomszédi vita

A jog szerint az áthajló ágak termése is a fa tulajdonosát illeti meg. A szomszéd nem viheti át a termést a kerítésen, és nem szedheti le az áthajló ágakról – ez jogsértésnek minősül, és akár kártérítési kötelezettséget is vonhat maga után. – Ha a szomszéd fája zavarja a kert rendes használatát – például árnyékolja a veteményest vagy akadályozza a közlekedést –, akkor a tulajdonos felszólítható az ágak visszavágására. Ha ez nem történik meg, a szomszéd saját költségén eltávolíthatja az áthajló részeket, de csak azokat, amelyek ténylegesen átnyúlnak hozzá, jegyezte meg Fóris Kálmán. 

A faültetés sem történhet tetszőleges helyre, tudtuk meg a kaposvári ügyvédtől. A Kaposváron egy 2005-ös helyi önkormányzati rendelet szabályozza a fás szárú növények ültetési távolságát a telekhatárhoz. Ebben az áll, hogy fajtától függően legalább 2 és 4 méterre kell ültetni a telekhatártól, hogy ne zavarják a szomszédos ingatlan használatát.  A szabályozás célja, hogy megelőzze a későbbi vitákat és károkozást – például ha egy fa ága leszakad és megrongálja a szomszéd tetőszerkezetét vagy gépjárművét.

– Ha a fa kárt okoz, például viharban leszakad az ága, akkor a tulajdonos felelős – különösen, ha nem tett semmit a megelőzés érdekében, figyelmeztetett Fóris Kálmán. Ilyen esetekben a felelősségbiztosítás jól jön, már ha van az ingatlanra lakás- vagy otthonbiztosítás, egyéb esetben viszont a tulajdonosnak saját maga kell megtérítenie a kárt, amit az ő fája okozott a szomszédja ingatlanában.

A kaposvári szabályozás szerint a jegyző akár átültetésre vagy kivágásra is kötelezheti a tulajdonost, ha a fa nem megfelelő helyre került, vagy veszélyt jelent. A döntéshez ilyen esetekben a városi főkertész véleményét is kikérik. 

 

