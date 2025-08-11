Ebben a városban megszabják, hova ültethetsz fát, sokba kerülhet, ha nem így teszel

A termő gyümölcsfák a telekhatáron nemcsak az ingatlanra vethetnek árnyékot, hanem a jó szomszédi viszonyra is. A nyári szezonban egyre több olvasói kérdés érkezik arról, hogy kié az áthullott gyümölcs, mit tehet a szomszéd, és milyen szabályok vonatkoznak a faültetésre. Ez különösen Kaposváron érdekes kérdés, ahol több olyan utca is van, ahol a telkeket régi nagy kertekből alakították ki és meglehetősen közel vannak egymáshoz. Ilyen helyeken könnyen kialakulhat szomszédi vita, pedig nem kellene így lennie.

Könnyen kipattanhat egy barack miatt is a szomszédi vita. Fotó: Unger Tamás

A fa termése annak a tulajdonát képezi, akinek a telkén a fa áll – még akkor is, ha az ágak átnyúlnak a szomszéd területére, vagy a gyümölcs már le is hullott. – Az alapjog szerint nem háboríthatom meg a szomszéd birtokát, még áthajló ágakkal sem. Nemcsak a termés hullhat át, hanem levelek, gyom, vagy akár szemét is. Ilyen esetben a fa tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy ez ne történjen meg, mondta el kérdésünkre Fóris Kálmán kaposvári ügyvéd. Hozzátette: a szomszéd csak akkor szedheti össze a lehullott gyümölcsöt, ha a tulajdonos méltányos időn belül nem gyűjti be azt. – Ez az idő nem jogszabályban rögzített, hanem a gyümölcs romlékonyságától és a körülményektől függ. Egy nyaralóként használt telek esetében például rövidebb idő is elegendő lehet, tette hozzá.

Ha mindenki betartja, nem lesz szomszédi vita

A jog szerint az áthajló ágak termése is a fa tulajdonosát illeti meg. A szomszéd nem viheti át a termést a kerítésen, és nem szedheti le az áthajló ágakról – ez jogsértésnek minősül, és akár kártérítési kötelezettséget is vonhat maga után. – Ha a szomszéd fája zavarja a kert rendes használatát – például árnyékolja a veteményest vagy akadályozza a közlekedést –, akkor a tulajdonos felszólítható az ágak visszavágására. Ha ez nem történik meg, a szomszéd saját költségén eltávolíthatja az áthajló részeket, de csak azokat, amelyek ténylegesen átnyúlnak hozzá, jegyezte meg Fóris Kálmán.

A faültetés sem történhet tetszőleges helyre, tudtuk meg a kaposvári ügyvédtől. A Kaposváron egy 2005-ös helyi önkormányzati rendelet szabályozza a fás szárú növények ültetési távolságát a telekhatárhoz. Ebben az áll, hogy fajtától függően legalább 2 és 4 méterre kell ültetni a telekhatártól, hogy ne zavarják a szomszédos ingatlan használatát. A szabályozás célja, hogy megelőzze a későbbi vitákat és károkozást – például ha egy fa ága leszakad és megrongálja a szomszéd tetőszerkezetét vagy gépjárművét.