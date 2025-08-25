4 órája
Ennyi ”majdnem alkoholmentes sört” kell meginnod ahhoz, hogy bejelezzen a szonda
Az megvan, hogy a majdnem nullás sörből is lehet annyit inni, hogy megvágjon a rendőr? Mutatjuk mennyi az annyi, amitől még a szonda is megremeg
Alkoholmentes sört is kimutathat a szonda – mondjuk ahhoz nagyon gyorsan kell nagyon sokat meginnod
Fotó: Für Henrik
Magyarországon zéró a tolerancia, legalább is, ha alkoholról beszélünk vezetés előtt és közben. Így nem kérdés, ha valaki sörhöz nyúlna egy partyban és ő a sofőr, mindenképp a nullást kell választania. Azt is tudjuk azonban, hogy az a nulla nem teljesen nulla, és bizony ott van az a fránya 0,5 % alkohol. De vajon lehet-e annyit inni a mentes sörből, hogy annál mégis bejelezzen a szonda? Az AI kiszámolta, ennyit kell ahhoz meginnod, hogy rezegjen a léc.
Egy percig se gondold, hogy nem vesszük teljesen komolyan a témát. Utána jártunk, vajon létezik-e az a mennyiség alkoholmentes sörből, melynek elfogyasztása után bajba kerülhetsz a szonda megfújásánál. Szinusz, coszinus, gyök és négyzetre emelés, itt vannak a számok, mennyit kell igyon egy nő és egy férfi az ejnye-bejnyéhez.
A szonda sosem hazudik
A „zéró tolerancia” Magyarországon azt jelenti, hogy a közúti közlekedésben a járművezetők számára semmilyen alkoholfogyasztás nem megengedett: már a legkisebb kimutatható mennyiség is jogsértésnek számít. Tehát míg sok európai országban létezik bizonyos, alacsony határérték (például 0,2 vagy 0,5 ezrelék), addig Magyarországon hivatalosan a cél az, hogy a volán mögé ülő ember vérében és leheletében egyáltalán ne legyen alkohol.
A sört azonban igencsak sokan szeretik, s egy kis érzéki csalódással ugyan, de még a pilóták is élvezhetik annak ízvilágát, egy jó kis alkoholmentes sör formájában. Sok dobozon azonban szerepel egy aggasztó érték, mégpedig az a bizonyos 0,5 % alkoholtartalom. Akkor az most nem zéró? Ugrott a jogsi, lecsóba a vezetői engedéllyel?
Segítségre hívtuk a mesterséges intelligenciát, számolja már ki, mennyit kellen elfogyasztani a ”majdnem mentes nedűből”, hogy bejelezzen a szonda.
- Egy fél literes, 0,5%-os alkoholtartalmú sörben nagyjából 2 gramm tiszta alkohol található. Magyarországon a jogi határérték a büntetőjogi felelősséghez körülbelül 0,25 mg/l légalkoholnak felel meg, ami nagyjából 0,5 ezrelék véralkoholszintnek felel meg.
- Ennek eléréséhez egy 80 kilogrammos férfi esetében körülbelül 28 gramm alkohol szükséges, egy 60 kilogrammos nőnél pedig körülbelül 18 gramm.
- Ha ezt elosztjuk a sör egy dobozában található 2 gramm alkohollal, akkor azt kapjuk, hogy egy 80 kilós férfinak mintegy 14 darab, fél literes doboz sört kellene elfogyasztania rövid idő alatt, míg egy 60 kilós nőnél körülbelül 9 doboz lenne szükséges a határérték eléréséhez.
Akkor miért szokott mégis jelezni a szonda?
A gond nem a ténylegesen felszívódott alkohol, hanem a szájban maradó alkoholgőzök. Ha közvetlenül ivás után fújsz a szondába, az átmenetileg kimutathatja az alkoholt, még akkor is, ha valójában a szervezetedben alig vagy egyáltalán nincs belőle. Ezért mondják a szakértők, hogy ellenőrzés előtt mindig várni kellene legalább 15 percet evés-ivás után.