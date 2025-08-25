augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nullás sör, mi?

4 órája

Ennyi ”majdnem alkoholmentes sört” kell meginnod ahhoz, hogy bejelezzen a szonda

Címkék#ezrelék#gramm alkohol#sör#Magyarország#tolerancia#szonda#mennyiség

Az megvan, hogy a majdnem nullás sörből is lehet annyit inni, hogy megvágjon a rendőr? Mutatjuk mennyi az annyi, amitől még a szonda is megremeg

Dombi Regina
Ennyi ”majdnem alkoholmentes sört” kell meginnod ahhoz, hogy bejelezzen a szonda

Alkoholmentes sört is kimutathat a szonda – mondjuk ahhoz nagyon gyorsan kell nagyon sokat meginnod

Fotó: Für Henrik

Magyarországon zéró a tolerancia, legalább is, ha alkoholról beszélünk vezetés előtt és közben. Így nem kérdés, ha valaki sörhöz nyúlna egy partyban és ő a sofőr, mindenképp a nullást kell választania. Azt is tudjuk azonban, hogy az a nulla nem teljesen nulla, és bizony ott van az a fránya 0,5 % alkohol. De vajon lehet-e annyit inni a mentes sörből, hogy annál mégis bejelezzen a szonda? Az AI kiszámolta, ennyit kell ahhoz meginnod, hogy rezegjen a léc. 

szonda és alkoholmentes sör
Nullás sörből is van az a mennyiség, amitől berezeg a szonda
Fotó: Török János

Egy percig se gondold, hogy nem vesszük teljesen komolyan a témát. Utána jártunk, vajon létezik-e az a mennyiség alkoholmentes sörből, melynek elfogyasztása után bajba kerülhetsz a szonda megfújásánál. Szinusz, coszinus, gyök és négyzetre emelés, itt vannak a számok, mennyit kell igyon egy nő és egy férfi az ejnye-bejnyéhez.

A szonda sosem hazudik 

A „zéró tolerancia” Magyarországon azt jelenti, hogy a közúti közlekedésben a járművezetők számára semmilyen alkoholfogyasztás nem megengedett: már a legkisebb kimutatható mennyiség is jogsértésnek számít. Tehát míg sok európai országban létezik bizonyos, alacsony határérték (például 0,2 vagy 0,5 ezrelék), addig Magyarországon hivatalosan a cél az, hogy a volán mögé ülő ember vérében és leheletében egyáltalán ne legyen alkohol.

A sört azonban igencsak sokan szeretik, s egy kis érzéki csalódással ugyan, de még a pilóták is élvezhetik annak ízvilágát, egy jó kis alkoholmentes sör formájában. Sok dobozon azonban szerepel egy aggasztó érték, mégpedig az a bizonyos 0,5 % alkoholtartalom. Akkor az most nem zéró? Ugrott a jogsi, lecsóba a vezetői engedéllyel? 

zéró tolerancia van Magyarországon
A szonda nem kímél senkit – még a nullás sör fogyasztóit sem
Fotó: Fehér Gábor

Segítségre hívtuk a mesterséges intelligenciát, számolja már ki, mennyit kellen elfogyasztani a ”majdnem mentes nedűből”, hogy bejelezzen a szonda.

  • Egy fél literes, 0,5%-os alkoholtartalmú sörben nagyjából 2 gramm tiszta alkohol található. Magyarországon a jogi határérték a büntetőjogi felelősséghez körülbelül 0,25 mg/l légalkoholnak felel meg, ami nagyjából 0,5 ezrelék véralkoholszintnek felel meg. 
  • Ennek eléréséhez egy 80 kilogrammos férfi esetében körülbelül 28 gramm alkohol szükséges, egy 60 kilogrammos nőnél pedig körülbelül 18 gramm. 
  • Ha ezt elosztjuk a sör egy dobozában található 2 gramm alkohollal, akkor azt kapjuk, hogy egy 80 kilós férfinak mintegy 14 darab, fél literes doboz sört kellene elfogyasztania rövid idő alatt, míg egy 60 kilós nőnél körülbelül 9 doboz lenne szükséges a határérték eléréséhez.

 

Akkor miért szokott mégis jelezni a szonda?

A gond nem a ténylegesen felszívódott alkohol, hanem a szájban maradó alkoholgőzök. Ha közvetlenül ivás után fújsz a szondába, az átmenetileg kimutathatja az alkoholt, még akkor is, ha valójában a szervezetedben alig vagy egyáltalán nincs belőle. Ezért mondják a szakértők, hogy ellenőrzés előtt mindig várni kellene legalább 15 percet evés-ivás után. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu