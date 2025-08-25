Ennyi ”majdnem alkoholmentes sört” kell meginnod ahhoz, hogy bejelezzen a szonda

Magyarországon zéró a tolerancia, legalább is, ha alkoholról beszélünk vezetés előtt és közben. Így nem kérdés, ha valaki sörhöz nyúlna egy partyban és ő a sofőr, mindenképp a nullást kell választania. Azt is tudjuk azonban, hogy az a nulla nem teljesen nulla, és bizony ott van az a fránya 0,5 % alkohol. De vajon lehet-e annyit inni a mentes sörből, hogy annál mégis bejelezzen a szonda? Az AI kiszámolta, ennyit kell ahhoz meginnod, hogy rezegjen a léc.

Nullás sörből is van az a mennyiség, amitől berezeg a szonda

Fotó: Török János

Egy percig se gondold, hogy nem vesszük teljesen komolyan a témát. Utána jártunk, vajon létezik-e az a mennyiség alkoholmentes sörből, melynek elfogyasztása után bajba kerülhetsz a szonda megfújásánál. Szinusz, coszinus, gyök és négyzetre emelés, itt vannak a számok, mennyit kell igyon egy nő és egy férfi az ejnye-bejnyéhez.

A szonda sosem hazudik

A „zéró tolerancia” Magyarországon azt jelenti, hogy a közúti közlekedésben a járművezetők számára semmilyen alkoholfogyasztás nem megengedett: már a legkisebb kimutatható mennyiség is jogsértésnek számít. Tehát míg sok európai országban létezik bizonyos, alacsony határérték (például 0,2 vagy 0,5 ezrelék), addig Magyarországon hivatalosan a cél az, hogy a volán mögé ülő ember vérében és leheletében egyáltalán ne legyen alkohol.

A sört azonban igencsak sokan szeretik, s egy kis érzéki csalódással ugyan, de még a pilóták is élvezhetik annak ízvilágát, egy jó kis alkoholmentes sör formájában. Sok dobozon azonban szerepel egy aggasztó érték, mégpedig az a bizonyos 0,5 % alkoholtartalom. Akkor az most nem zéró? Ugrott a jogsi, lecsóba a vezetői engedéllyel?

A szonda nem kímél senkit – még a nullás sör fogyasztóit sem

Fotó: Fehér Gábor

Segítségre hívtuk a mesterséges intelligenciát, számolja már ki, mennyit kellen elfogyasztani a ”majdnem mentes nedűből”, hogy bejelezzen a szonda.

Egy fél literes, 0,5%-os alkoholtartalmú sörben nagyjából 2 gramm tiszta alkohol található. Magyarországon a jogi határérték a büntetőjogi felelősséghez körülbelül 0,25 mg/l légalkoholnak felel meg, ami nagyjából 0,5 ezrelék véralkoholszintnek felel meg.

Ennek eléréséhez egy 80 kilogrammos férfi esetében körülbelül 28 gramm alkohol szükséges, egy 60 kilogrammos nőnél pedig körülbelül 18 gramm.

Ha ezt elosztjuk a sör egy dobozában található 2 gramm alkohollal, akkor azt kapjuk, hogy egy 80 kilós férfinak mintegy 14 darab, fél literes doboz sört kellene elfogyasztania rövid idő alatt, míg egy 60 kilós nőnél körülbelül 9 doboz lenne szükséges a határérték eléréséhez.

Akkor miért szokott mégis jelezni a szonda?

A gond nem a ténylegesen felszívódott alkohol, hanem a szájban maradó alkoholgőzök. Ha közvetlenül ivás után fújsz a szondába, az átmenetileg kimutathatja az alkoholt, még akkor is, ha valójában a szervezetedben alig vagy egyáltalán nincs belőle. Ezért mondják a szakértők, hogy ellenőrzés előtt mindig várni kellene legalább 15 percet evés-ivás után.