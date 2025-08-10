augusztus 10., vasárnap

Kapuzárási pánik vagy pillanatnyi elmezavar? A kerek szülinaptól megbolondulnak az emberek

Címkék#gyerek#meglepetés#ajándék#szülinap#kupon#időskor

Megőrülsz, megbolondulsz? Te hogy ünnepelnéd a 60. szülinapod?

Dombi Regina
Kapuzárási pánik vagy pillanatnyi elmezavar? A kerek szülinaptól megbolondulnak az emberek

Idős korban sem szabad jelentéktelenné tenni a szülinapokat

Fotó: MEDITERRANEAN

Ketyeg az a bizonyos óra, ami olykor őrült dolgokra készteti embertársainkat. A 30., a 40., az 50. és bizony még a 60. szülinap is olykor fel tud kavarni minket, és képesek vagyunk őrült dolgokat kívánni vagy éppen cselekedni. Repülőből kiugrani 70 évesen? Na még, mit nem! 

szülinap
Őrült szülinap? Te mit kívánnál?
Forrás: fantileggombdekor.hu

Lehet nevezni kapuzárási pániknak, vagy pillanatnyi elmezavarnak, de egy születésnapi őrült kívánság igencsak dobhat a hétköznapok szürkeségén és felemelhet kicsit a felhők fölé. Elvonatkoztatva a gondolattól, hogy bizony az idő múlik. Összegyűjtöttünk pár őrült ötletet, melyből akár te is inspirálódhatsz, akár adni, akár kapni akarsz.

Őrült szülinap

Egy barcsi férfi 60. születésnapja alkalmával úgy gondolta, ide nekem az oroszlánt és beiratkozott egy box tanfolyamra. – Hát a Rockyt mindig is nagyon szerettem, gyerekkorom kedvenc filmje volt és azóta is minden filmet szeretek, ami boksszal kapcsolatos. A gyerekeim mindig valami ilyen ajándékot találtak ki nekem, valamit, ami a sportággal kapcsolatosat. Aztán jött a meglepi, a hatvanadik szülinapomra, amikor is Géza fiam elém állt egy ajándékkártyával.  Mondom neki, mi ez gyerek? Na, fater most elmehetsz, szétcsaphatod az arcukat!- jött a válasz. Egy tanfolyam kupon volt a kezében, ahol pár hétig ütögethettem egy bokszoló fiúval itt a környékben egy teremben. Életem egyik legjobb élménye volt – mesélte Nagy Iván.

– Én mindig is szerettem volna motozni, de anyámék sosem engedték. Mondván, abba belehalsz kislányom. Így ezért hosszú ideig csak utas voltam, bár azt sem nézték jó szemmel. Aztán Tomi, a párom úgy döntött, hogy a 40. születésnapomra befizet egy tesztvezetésre. Budapesten voltunk, ahol egy fél napom keresztül foglalkoztak velem, hogy egyáltalán, hogy is kell egy motorral bánni, majd a nap második felében húztam pár csíkot is a vassal. Azóta eltelt pár év, és már jogsim is van – mondta el Henézi Anna, nagyatádi hölgy.

Van akinek a szülinap, egy álom megvalósításáról szól. Például megtanulni motorozni
Fotó: a fotó illusztráció / Forrás: macskalany.hu

Miért vágyunk extrém dolgokra ennyi idős korban?

Az extrém élményalapú születésnapi ajándékok iránti vágy egyre jellemzőbb a mai kor emberére, különösen a 25 és 45 év közötti korosztály körében. Ennek több, egymással összefonódó oka is van, melyek társadalmi, pszichológiai és életstílusbeli változásokhoz kapcsolódnak.

– Pszichológiai szempontból sokan a születésnapot újraértelmezett mérföldkőként élik meg: nem csupán az öregedés jeleként, hanem olyan alkalomként, amikor „megengedik maguknak” azt, amit máskor nem. Ezért választanak extrémet, különlegeset, szokatlant – olyan dolgot, amit „egyszer az életben ki kell próbálni” – mondta el Kele Kinga, életvezetési tanácsadó. 

Idős korban sem szabad jelentéktelenné tenni a szülinapokat
Fotó: MEDITERRANEAN

– Az extrém élmények mögött ott van az is, hogy sokan a komfortzónájukból való kilépést keresik. A hétköznapok egyre inkább strukturáltak és kiszámíthatóak: sokak számára a munka, a családi kötelezettségek vagy a társadalmi elvárások monotonitást szülnek. Egy extrém ajándék – például ejtőernyőzés, drift-tanfolyam vagy egy titkos vacsora egy ismeretlen helyszínen – lehetőséget ad arra, hogy valaki újra kapcsolódjon saját belső szabadságérzetéhez. Adrenalin helyett felszabadulást keresnek – tette hozzá a szakember.

 

