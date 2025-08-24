augusztus 24., vasárnap

Pénzosztás

1 órája

Szulok döntött: támogatják a gyermekeket

Címkék#Szulok Község Önkormányzat#gyermek#intézmény#tanév#diákigazolvány#összeg

A szuloki önkormányzat a következő tanévben sem hagyja támogatás nélkül a családokat. Sulikezdésre 30 000 forint kiosztásra.

Dombi Regina
Támogatják a szuloki diákokat A kép illusztráció

Fotó: Löffler Péter

Szulok Község Önkormányzata a 2025/2026-os tanévben is segítséget nyújt a gyermekes családok részére óvodáztatási és beiskolázási támogatás formájában. A képviselő testület döntése alapján ez az összeg 30 000 forint, a támogatás igénylése a kérelem benyújtásával és a jövedelem vizsgálatával lehetséges, a dokumentum az önkormányzati hivatalban elérhető. A kérelem benyújtása 2025.08.25.-napjától lehetséges 2025.09.05. napjáig, a szülői jövedelemigazolások mellett a gyermek oktatási intézménye által kiállított tanulói jogviszony igazolás vagy érvényesített diákigazolvány másolata is szükséges. 

 

