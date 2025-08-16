1 órája
Nem múlik a szúnyogcsípés? Azonnal forduljon orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalja
Ahogy augusztus közepén is tombol a nyár, sokan keresünk felüdülést a vízpartokon, hogy enyhítsük a hőséget. A Balaton és a Duna partjai mellett a Tisza-tó és a Velencei-tó is továbbra is vonzó célpont a pihenni vágyók számára. Ezek a helyek remek lehetőséget kínálnak a kikapcsolódásra, ám a vízpartok szinte elválaszthatatlan velejárói a szúnyogok, amelyek kellemetlen csípéseikkel megkeseríthetik a nyári élményt.
Bár a szúnyogcsípések elsőre csupán kellemetlen viszketést és bőrpírt okoznak, ennél jóval súlyosabb következményekkel is járhatnak. A szúnyogok ugyanis nemcsak bosszantóak, hanem bizonyos betegségek, például vírusok terjesztői is lehetnek, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Ezért különösen fontos, hogy nyáron, a szabadban tartózkodva fokozott figyelmet fordítsunk a védekezésre, és megismerjük a betegségek kockázatait.
–Minden olyan betegség veszélyt jelenthet, amely a vér útján terjed. Mivel a csípőszúnyogok vérszívó élőlények, képesek lehetnek egyik gazdaszervezetről a másikra – például állatról emberre – átvinni különféle kórokozókat. Előfordulhat például, hogy először egy egér vagy denevér vérét szívja, majd rászáll az emberre, és ugyanazzal a szúró-szívó szájszervével megfertőzheti az embert, ha az előző gazda valamilyen vírushordozó volt. A fertőzés így pillanatok alatt megtörténhet.
A legnagyobb problémát jelenleg a globális felmelegedés okozza, mivel ennek hatására olyan trópusi vagy szubtrópusi eredetű betegségek is megjelenhetnek hazánkban, amelyek korábban nem voltak jelen. Régebben a hazai éghajlat nem tette lehetővé, hogy ezek a betegségek megjelenjenek vagy kifejlődjenek, de a melegedő klíma most már kedvezhet a terjedésüknek.
– Magyarországon jelenleg mintegy 120–150 olyan csípőszúnyogfajról tudunk, amelyek potenciálisan terjeszthetnek betegségeket. Szerencsére a fertőzött példányokkal való találkozás esélye egyelőre viszonylag alacsony. A tünetek változóak lehetnek, attól függően, hogy éppen milyen kórokozót visz át a vérszívó. Éppen ezért fontos az elővigyázatosság és a megelőzés, különösen a nyári hónapokban – magyarázta Ábrahám Levente entomológus.
Milyen betegségeket terjeszthetnek a szúnyogok?
- Nyugat-nílusi láz
A Culex pipiens szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amelynek 80-85 százaléka tünetmentesen zajlik le. Akik mégis megbetegszenek, lázat, fejfájást, izomfájdalmakat és néha bőrkiütéseket tapasztalhatnak. Súlyos esetben a vírus az idegrendszert is megtámadhatja. Magyarországon az elmúlt években különösen nyáron szaporodtak meg az esetek, tavaly például Somogy megyéből jelentettek több fertőzést.
- Usutu vírus
Kevésbé ismert, de egyre gyakoribb fertőzés, amely szintén a Culex szúnyogok közvetítésével terjed. Enyhébb tünetekkel jár, mint a nyugat-nílusi láz: általános rosszullét, láz, fejfájás, izomfájdalmak. Általában 1-2 hét alatt gyógyul. Magyarországon főként véradók vérében mutatták ki a betegség elleni ellenanyagot, ami a korábbi fertőződést jelzi.
- Bőrférgesség
Ritkán előforduló, de fontos betegség, amely elsősorban kutyáktól és macskáktól terjed az emberre. A féreg kis távolságokat tesz meg a bőr alatt, ezért helyi csomóként jelenik meg a szúnyogcsípés környékén, főként a felsőtesten, nyakon, fej környékén vagy a mellkason. Szerencsére emberről emberre nem terjed.
- Zika-vírus
A Zika-vírust szintén az Aedes faj terjeszti. A fertőzés általában enyhe tünetekkel jár, mint például láz, bőrkiütés, ízületi fájdalmak és kötőhártya-gyulladás. Ugyanakkor különösen veszélyes lehet a várandós nők számára, mivel a vírus súlyos születési rendellenességeket, például mikrokefáliát okozhat, ami a csecsemők rendellenesen kicsi fejméretét jelenti.
Hogyan enyhíthetjük a szúnyogcsípés kellemetlenségeit?
A természetes gyógymódok közül az aloe vera kitűnő választás. A növény leveleiből kinyert gél hűsítő hatású, ami csillapítja a viszketést és csökkenti a duzzanatot. Hasznos lehet továbbá a teafaolaj is, amely erős antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír.